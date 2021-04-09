«Сафмар» смешанных инвестиций

«Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) совершил вторую нефинансовую покупку у своих бенефициаров. Вслед за 10% акций «М.Видео» холдинг приобрел 7,8% голосующих акций «Русснефти». Сделка важна для семьи Гуцериевых, чтобы упрочить контроль над нефтяной компанией, и эксперты ждут дальнейшего увеличения ее доли. Вместе с тем повышается и волатильность акций СФИ, которая зависит от публичных компаний в портфеле холдинга.

Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» приобрел 7,8% голосующих акций «Русснефти», сообщил СФИ в четверг, 8 апреля. Согласно раскрытым данным, ранее у него напрямую акций НК не было. «СФИ стал обладателем акций "Русснефти" в результате нескольких биржевых сделок, состоявшихся в промежутке с 1 по 6 апреля»,— заявили в холдинге, однако сумму сделок не раскрыли. Согласно данным Московской биржи, 2 и 6 апреля в режиме переговорных сделок (РПС) прошло несколько сделок с обыкновенными акциями общим объемом 23 млн штук (7,8%) на сумму около 3,9 млрд руб.

По словам представителя СФИ, акции НК были выкуплены холдингом у нескольких крупных миноритариев «Русснефти». При этом, как он отметил, приобретение произошло за счет средств, полученных СФИ от продажи НПФ «Сафмар». Сделка по продаже фонда была закрыта на прошлой неделе, ценовой диапазон указывался в пределах 20–24 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 февраля).

Бенефициаром НК «Русснефть» является семья Гуцериевых, которая контролировала ее через офшоры Bradinar Holdings (16,1%), Negard Holdings (16,9%), а также НПФ «Сафмар» (более 9%, по оценке источников “Ъ”). Трейдер Glencore через Rambero Holding владеет 31,3% акций «Русснефти». По словам одного из собеседников “Ъ”, семье Гуцериевых важно оставить у себя пакет акций НК, который был у фонда, чтобы сохранить стабильный контроль над компанией.

Ранее источники “Ъ”, близкие к продавцу, рассказывали, что при продаже НПФ «Сафмар» есть обязательство выкупа ряда активов с баланса фонда, в том числе акций «Русснефти». В портфеле пенсионных накоплений на начало года находилось около 6,3% обыкновенных акций НК (см. “Ъ” от 29 января), однако крупных продаж через основные биржевые торги (так можно осуществлять сделки с акциями по пенсионным накоплениям) с середины прошлой недели не было. Один из собеседников “Ъ” говорит, что 2 апреля через РПС был выкуплен последний пакет «Русснефти» из собственных средств НПФ.

По словам одного из собеседников “Ъ”, в дальнейшем может состояться выкуп пакета «Русснефти», находящегося в портфелях пенсионных средств фонда. Таким образом, на холдинге может быть сконцентрировано более 10% голосующих акций НК, что подтверждает источник, осведомленный о планах холдинга. «Как крупный миноритарный акционер мы планируем работать совместно с менеджментом НК над повышением инвестиционной привлекательности компании»,— заявили в СФИ. «НПФ "Сафмар" не комментирует отдельные сделки, а также размер владения акциями в капиталах отдельных эмитентов»,— заявили в фонде.

«Сафмар финансовые инвестиции» создавался как финансовый холдинг семьи Гуцериевых. В него входили помимо проданного НПФ «Сафмар» лизинговая компания «Европлан», страховщик ВСК, кредитный брокер «Директ кредит центр», НПФ «Моспромстрой-фонд» (100%) и два оператора выкупа собственных акций СФИ (Weridge Investments и Barigton Holdings). Через офшор Lanbury Trading семья Гуцериевых контролирует СФИ. В конце прошлого года СФИ приобрел у офшора Гуцериевых 10% акций «М.Видео», как полагали эксперты, чтобы поддержать бенефициара (см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года).

«Мы рассматриваем эту сделку как составную часть сделки по продаже НПФ "Сафмар"»,— говорит аналитик S&P (рейтингует СФИ) Ирина Велиева. По ее словам, динамика рейтингов (сейчас на уровне BB– c негативным прогнозом) будет зависеть от того, какая часть доходов от продажи НПФ будет направлена на погашение долга холдинга. При этом эксперты отмечают, что изменение структуры активов может повлиять на оценку холдинга инвесторами. «Покупка долей в "М.Видео" и "Русснефти" превращает СФИ в смешанный инвестфонд»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Притом акции холдинга как публичной компании, по его словам, становятся более волатильными, так как зависят от других публичных инвестиций.

Илья Усов