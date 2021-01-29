У пенсионеров «Сафмара» стало меньше нефти и вагонов

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар», тяготевший к инвестициям в акции, в конце прошлого года изменил стратегию и резко сократил такие вложения. Продажи коснулись как рыночного портфеля акций, так и стратегического, который продолжил сокращаться и в начале этого года. В самом фонде объясняют свои действия ростом рисков инвестирования. Но выход из стратегических активов может свидетельствовать и о подготовке к сделке по продаже НПФ, полагают эксперты.

НПФ «Сафмар», в последнее время являвшийся лидером по доле вложений пенсионных накоплений в российские акции (она приближалась к 13%) среди крупнейших фондов по обязательному пенсионному страхованию, к концу года резко изменил инвестиционные предпочтения. За четвертый квартал вложения НПФ в акции сократились на 5,3 млрд руб., до 15,4 млрд руб., свидетельствуют расчеты “Ъ” по данным фонда. В результате их доля снизилась до 8,3%. «В целом, не комментируя отдельных сделок, можно сказать о последовательном снижении доли акций в портфеле НПФ в 2020-м и начале 2021 года»,— заявил представитель фонда. В результате лидером по инвестициям средств пенсионных накоплений в акции из крупнейших НПФ стал «Газфонд Пенсионные накопления», у которого доля составила 9,8%.

Рыночный портфель ликвидных акций у фонда в конце прошлого года снизился на 1,4 млрд руб., до 10,4 млрд руб., при росте цены на них у подавляющего большинства эмитентов. Так, «Сафмар» полностью вышел из акций «Роснефти» (на 30 сентября — более 1 млрд руб.). Также фонд значительно сократил вложения в ценные бумаги «Северстали» и НЛМК. «Сокращение вложений в долевые инструменты — целенаправленная политика фонда и его управляющих компаний по причине значительно повысившихся рыночных рисков из-за последствий пандемии. Вместе с тем УК могут использовать возможности наращивания позиций в отдельных эмитентах акций, имеющих потенциал роста от текущих цен»,— заявил представитель «Сафмара».

Однако основное сокращение коснулось акций двух эмитентов — НК «Русснефть» (на 2 млрд руб.) и Объединенной вагонной компании (ОВК, на 1,8 млрд руб.). Эти инвестиции были сделаны несколько лет назад в период активных вложений ряда НПФ в одинаковые активы или активы своих собственников (бенефициарами «Русснефти», как и фонда «Сафмар», является семья Гуцериевых, см. “Ъ” от 1 июня 2018 года) и характеризуются низкой ликвидностью биржевых торгов. По информации источника “Ъ”, продажи акций и ОВК, и «Русснефти» проходят через управляющую компанию «Управление инвестициями». Однако в УК не ответили на запрос “Ъ”.

При этом сокращение вложений в ОВК происходило и из-за падения стоимости акций (на 30%), и за счет реальной продажи. За четвертый квартал через Московскую биржу прошло около 1,5% от всех акций ОВК. Продажи продолжились и в январе нынешнего года — за неполный месяц через биржу прошло около 2,1% от всех акций вагоностроителя. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в промышленно-финансовой группе (ПФГ) «Сафмар» (куда входит одноименный НПФ), подтвердил, что фонд сокращал вложения в ОВК. В вагоностроительной компании не ответили на запрос “Ъ”.

В четвертом квартале сокращение вложений пенсионных накоплений «Сафмара» в «Русснефть» произошло за счет падения почти на треть котировок акций. При этом доля в компании, по расчетам “Ъ”, осталась прежней — 6,3% голосующих акций. Однако в начале 2021 года выросли объемы сделок на бирже — в январе через торговую площадку сменили владельца более 1,5% акций «Руснефти», больше, чем за весь прошлый год. Собеседник “Ъ” также подтверждает, что в этом году начались продажи акций нефтяной компании. В НК не ответили на запрос “Ъ”.

«Сокращение доли в таких стратегических активах, как ОВК и "Русснефть", может преследовать цель предпродажной подготовки фонда, о которой ходили слухи в конце прошлого года (см. “Ъ” от 25 сентября 2020 года)»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В этом случае, поясняет он, фонд будет передаваться новым собственникам без излишне рисковых активов и без вложений в ценные бумаги, «где у нынешнего собственника есть заинтересованность».

Господин Митрофанов не исключает, что акции «Русснефти» могли покупать бенефициар НК либо близкие к нему структуры. «В ОВК прямой заинтересованности ПФГ "Сафмар" нет, судя по ранее предпринимавшимся попыткам избавиться от этого актива»,— полагает эксперт, добавляя, что найти на него покупателей достаточно сложно, что и «отразилось на резком снижении стоимости акций».

Илья Усов