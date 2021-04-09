Нефть считает трубодни

«Транснефть» во втором квартале 2021 года может впервые выйти на положительную динамику транспортировки нефти за последний год. Но это связано не столько с ростом объемов прокачки, сколько с эффектом низкой базы — во втором квартале прошлого года на добыче уже сказались ограничения в рамках сделки ОПЕК+, которые сдерживают ее до сих пор. Эксперты ожидают, что при благоприятном развитии ситуации по итогам года объем прокачки вырастет на 1,5% вслед за ростом добычи.

Транспортировка нефти по системе «Транснефти» во втором квартале 2021 года запланирована на уровне 111,5 млн тонн, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщил “Ъ” советник президента компании Игорь Демин. Предполагается, что отгрузка на российские НПЗ вырастет на 4%, до 57,6 млн тонн. Экспорт ожидается практически на уровне второго квартала 2020 года — 53,7 млн тонн.

Как сообщила «Транснефть», в первом квартале прокачка нефти снизилась на 12,1%, до 105,6 млн тонн, экспорт сократился на 18,2%, до 46,7 млн тонн. Объем поставок в страны дальнего зарубежья упал на 23,1%, до 42,9 млн тонн. Поставки нефти на российские НПЗ снизились на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 58,9 млн тонн.

Объем транспортировки нефтепродуктов в первом квартале уменьшился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 9,5 млн тонн.

Из этого объема на экспорт было поставлено 82%, на внутренний рынок — 18%. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года объем транспортировки нефтепродуктов вырос на 5,6%.

В «Транснефти» отмечают, что, несмотря на незначительное увеличение среднесуточных объемов транспортировки нефти (на 0,4%) по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (абсолютные показатели ниже на 1,8% из-за разницы в количестве дней в феврале), общие операционные показатели остаются ниже аналогичного периода 2020 года из-за ограничения уровня добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+.

Новые условия договора, предполагающие резкое снижение добычи на фоне падения спроса на нефть на 25% из-за пандемии COVID-19, начали действовать с мая 2020 года. На второй квартал 2020 года как раз пришлось наиболее сильное сокращение: в мае-июне оно составляло совокупно 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, что для России означало снижение добычи примерно на 18%. С тех пор объем совокупной квоты сокращения снизился примерно вдвое, однако российские нефтекомпании по-прежнему должны добывать примерно на 9% меньше, чем в октябре 2018 года.

Таким образом, запланированный рост транспортировки «Транснефти» во втором квартале 2021 года объясняется во многом эффектом низкой базы — поскольку показатели второго квартала 2020 года включают май, когда прокачка резко упала. В компании поясняют, что итоговые показатели прошлого года не так сильно упали, так как их поддержал первый квартал, в котором загрузка системы была на обычном «доковидном» уровне. В этом году объемы прокачки будут зависеть от ситуации с коронавирусом, которая влияет на спрос, а также от условий сделки ОПЕК+. Из-за падения объемов транспортировки в прошлом году «Транснефть» решила сократить инвестпрограммы на 2020 и 2021 год на 20% и 12% соответственно. Компания была готова сохранить инвестиции на прежнем уровне, если государство разрешит ей выплатить дивиденды за 2019 год (84,2 млрд. руб.) частями. Но правительство такой вариант не поддержало.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка ожидает, что в 2021 году добыча нефти и, как следствие, ее прокачка немного вырастет — на 1–1,5% в годовом выражении — при снижении ограничений на добычу в рамках ОПЕК+.

В худшем случае добыча останется на уровне прошлого года, говорит эксперт. По его мнению, даже при таком сценарии у «Транснефти» не должно возникнуть проблем с выплатой дивидендов, так как ее выручку поддержит индексация тарифов. Аналитик напоминает, что свободный денежный поток компании за 2020 год превышает предполагаемые дивиденды этого года более чем в два раза.

Ольга Мордюшенко