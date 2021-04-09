Нефть считает трубодни

«Транснефть» во втором квартале 2021 года может впервые выйти на положительную динамику транспортировки нефти за последний год. Но это связано не столько с ростом объемов прокачки, сколько с эффектом низкой базы — во втором квартале прошлого года на добыче уже сказались ограничения в рамках сделки ОПЕК+, которые сдерживают ее до сих пор. Эксперты ожидают, что при благоприятном развитии ситуации по итогам года объем прокачки вырастет на 1,5% вслед за ростом добычи.
Транспортировка нефти по системе «Транснефти» во втором квартале 2021 года запланирована на уровне 111,5 млн тонн, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщил “Ъ” советник президента компании Игорь Демин. Предполагается, что отгрузка на российские НПЗ вырастет на 4%, до 57,6 млн тонн. Экспорт ожидается практически на уровне второго квартала 2020 года — 53,7 млн тонн.
Как сообщила «Транснефть», в первом квартале прокачка нефти снизилась на 12,1%, до 105,6 млн тонн, экспорт сократился на 18,2%, до 46,7 млн тонн. Объем поставок в страны дальнего зарубежья упал на 23,1%, до 42,9 млн тонн. Поставки нефти на российские НПЗ снизились на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 58,9 млн тонн.
Из этого объема на экспорт было поставлено 82%, на внутренний рынок — 18%. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года объем транспортировки нефтепродуктов вырос на 5,6%.
В «Транснефти» отмечают, что, несмотря на незначительное увеличение среднесуточных объемов транспортировки нефти (на 0,4%) по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (абсолютные показатели ниже на 1,8% из-за разницы в количестве дней в феврале), общие операционные показатели остаются ниже аналогичного периода 2020 года из-за ограничения уровня добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+.
Новые условия договора, предполагающие резкое снижение добычи на фоне падения спроса на нефть на 25% из-за пандемии COVID-19, начали действовать с мая 2020 года. На второй квартал 2020 года как раз пришлось наиболее сильное сокращение: в мае-июне оно составляло совокупно 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, что для России означало снижение добычи примерно на 18%. С тех пор объем совокупной квоты сокращения снизился примерно вдвое, однако российские нефтекомпании по-прежнему должны добывать примерно на 9% меньше, чем в октябре 2018 года.
Таким образом, запланированный рост транспортировки «Транснефти» во втором квартале 2021 года объясняется во многом эффектом низкой базы — поскольку показатели второго квартала 2020 года включают май, когда прокачка резко упала. В компании поясняют, что итоговые показатели прошлого года не так сильно упали, так как их поддержал первый квартал, в котором загрузка системы была на обычном «доковидном» уровне. В этом году объемы прокачки будут зависеть от ситуации с коронавирусом, которая влияет на спрос, а также от условий сделки ОПЕК+. Из-за падения объемов транспортировки в прошлом году «Транснефть» решила сократить инвестпрограммы на 2020 и 2021 год на 20% и 12% соответственно. Компания была готова сохранить инвестиции на прежнем уровне, если государство разрешит ей выплатить дивиденды за 2019 год (84,2 млрд. руб.) частями. Но правительство такой вариант не поддержало.
В худшем случае добыча останется на уровне прошлого года, говорит эксперт. По его мнению, даже при таком сценарии у «Транснефти» не должно возникнуть проблем с выплатой дивидендов, так как ее выручку поддержит индексация тарифов. Аналитик напоминает, что свободный денежный поток компании за 2020 год превышает предполагаемые дивиденды этого года более чем в два раза.