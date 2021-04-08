Сергей Колосовский обжалует обыск в здании адвокатской конторы

Адвокат Сергей Колосовский намерен обжаловать проведение обыска в здании на Луначарского, 240, совладельцем которого он является. Следственные мероприятия продолжались сегодня весь день. По сведениям “Ъ-Урал”, поводом для них стало расследование уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. Как рассказал источник в силовых структурах, в здании расположены офисы ОПГ специализирующейся на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок. По его словам, речь идет о компаниях ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания (ЮФК) "Магнат"» (совладелец здания, где проходили обыски). Юридически никакого отношения к ним господин Колосовский не имеет. Но он является собственником 30% здания, его доля не выделена, так что фактически он может распоряжаться всем имуществом.

В связи с этим Сергей Колосовский намерен обжаловать действия следователей, поскольку они нарушили адвокатскую тайну. «К ФСБ серьезных претензий нет, но есть претензии к следователям. Они приходят с обыском, видят, что помещение занимают адвокаты. Более того, представитель ЮФК "Магнат " (постановление об обыске выписано на эту фирму), допущенный к обыску, прямо сказал, что собственником здания является адвокат. Следователи были обязаны свернуться и пойти получать новое судебное решение, где было бы конкретизировано, что и где они хотят изъять. Они этого не сделали»,— пояснил он.

В обоснование своей позиции он ссылается на решение ЕСПЧ по делу «Круглов и другие против России», которое указывает, что суды должны тщательно проверять все запросы следствия, связанные с действиями в отношении адвокатов. Не допускается широких формулировок, допускающих бесконтрольное изъятие неоговоренных предметов.

Он отметил, что в ходе обысков оперативники фактически осмотрели все помещения, хотя в постановлении о проведении обысков значился только четвертый этаж, которого, по словам Сергея Колосовского, в здании не существует. В результате обыски прошли на чердаке, где хранится часть финансовой документации адвокатской конторы №22 (арендует часть здания и работает совместно с господином Колосовским), которая и была изъята вместе с компьютерами.

Поводом для обысков Сергей Колосовский назвал недовольство одного из клиентов по фамилии Щекалев, который получал консалтинговые услуги в ЮФК «Магнат». «Его как-то правоохранительные органы прищемили, и поскольку он общался с сотрудниками только на верхнем этаже, он им и рассказал, куда идти»,— считает он. При этом реальным поводом он назвал конфликт с правоохранительными органами, неправомерность действий которых его команда неоднократно доказывала. «Мы постоянно участвуем в резонансных делах и создаем проблемы стороне обвинения. Поэтому идет накат именно на адвокатов и обыски связаны исключительно с юридической деятельностью. Мы в преступной деятельности не участвуем и оказываем только легальную юридическую помощь»,— отметил он.

Татьяна Дрогаева