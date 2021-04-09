Следы «обнальщиков» искали у адвокатов

В Екатеринбурге оперативники ФСБ совместно с ГСУ МВД по Свердловской области провели обыски в здании адвокатской конторы известного уральского адвоката Сергея Колосовского. По сведениям “Ъ-Урал”, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. В здании, по словам источника, могут быть расположены офисы ОПГ, специализирующейся на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок. В ходе обысков была изъята финансовая документация адвокатской конторы. Господин Колосовский утверждает, что следователи нарушили адвокатскую тайну, и намерен обжаловать их действия. Он уверен, что обыски были связаны с его юридической деятельностью.



Обыски в здании на улице Луначарского, 240 начались утром 8 апреля и завершились спустя почти 10 часов. Как пояснил источник “Ъ” в силовых структурах, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ). В здании, в том числе, находятся офисы «участников предполагаемой организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок», рассказал источник. По его словам, речь идет о компаниях ООО «Аудиторская фирма “Магнат”» и ООО «Юридическая финансовая компания (ЮФК) “Магнат”» (совладелец здания, где проходили обыски).

«Преступная схема заключалась в том, что “обнальщики” осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета многочисленных подконтрольных фирм-однодневок, после чего их обналичивали и за минусом комиссии в размере 13–18% возвращали директорам различных предприятий, которые, в свою очередь, таким образом уклонялись от уплаты налогов»,— пояснил собеседник в правоохранительных органах. Как полагает следствие, фирмы в период с 2017 по 2019 годы открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, по их поручению переводили и инкассировали денежные средства, не имея лицензии.

При этом офис фигурантов дела был в том же здании, где располагается адвокатская контора №22 «Магнат», что, по словам источника, «в значительной степени осложнило доступ к нему со стороны силовиков, так как для проведения следственных действий необходимо было получить специальное разрешение суда, и оно было получено». Он отметил, что представлением интересов номинальных директоров компаний-однодневок занимались юристы «Магната». Известно, что сами адвокаты фигурантами дела не являются. Официально силовые структуры эту информацию не комментируют.

В здании, где проходили обыски, работает известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Его команда (в том числе адвокаты из адвокатской конторы №22), например, представляла интересы экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, признанного виновным в мошенничестве, бывшего почетного консула Сейшел в Екатеринбурге Игоря Вожагова, которого подозревают в выводе из России более 1 млн евро, и многих других.

По данным «СПАРК-Интерфакс», юридически Сергей Колосовский не связан ни с ЮФК «Магнат», ни с адвокатской конторой №22 и является адвокатом Свердловской областной гильдии адвокатов. Однако осенью прошлого года он стал собственником 30% здания, но его доля не выделена, так что фактически он может распоряжаться всем имуществом.

Сергей Колосовский намерен обратиться в прокуратуру, ГСУ и суд и обжаловать действия следователей, поскольку они нарушили адвокатскую тайну. «К ФСБ серьезных претензий нет, но есть претензии к следователям. Они приходят с обыском, видят, что помещение занимают адвокаты. Более того, представитель ЮФК “Магнат”, допущенный к обыску, прямо сказал, что собственником здания является адвокат. Следователи были обязаны свернуться и пойти получать новое судебное решение, где было бы конкретизировано, что и где они хотят изъять. Они этого не сделали»,— пояснил он.

Господин Колосовский отметил, что в ходе обысков оперативники фактически осмотрели все помещения, хотя в постановлении о проведении обысков значился только четвертый этаж, которого, по его словам, в здании не существует. В результате обыски прошли на чердаке, где хранится часть финансовой документации адвокатской конторы №22 (арендует часть здания и работает совместно с господином Колосовским), которая и была изъята вместе с компьютерами.

Сергей Колосовский полагает, что формальным поводом для обысков стало недовольство одного из клиентов по фамилии Щекалев, который получал консалтинговые услуги в ЮФК «Магнат». «Его как-то правоохранительные органы прищемили, и поскольку он общался с сотрудниками только на верхнем этаже, он им и рассказал, куда идти»,— считает он. При этом реальным поводом он назвал конфликт с правоохранительными органами, неправомерность действий которых его команда неоднократно доказывала. «Мы постоянно участвуем в резонансных делах и создаем проблемы стороне обвинения, поэтому обыски связаны исключительно с юридической деятельностью. Мы в преступной деятельности не участвуем и оказываем только легальную юридическую помощь»,— подчеркнул он.

Татьяна Дрогаева, Николай Яблонский