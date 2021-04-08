В Екатеринбурге ФСБ проводит обыски в офисах группы «Магнат» по делу «обнальщиков»

Сегодня утром в Екатеринбурге при поддержке ФСБ начались обыски в офисах предполагаемых участников организованной преступной группы, специализирующейся на обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок, рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о компаниях ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» (группа «Магнат» известна адвокатом Сергеем Колосовским, занимающимся резонансными уголовными делами). Поводом для следственных действий стало уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

«Преступная схема заключалась в том, что "обнальщики" осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета многочисленных подконтрольных фирм-однодневок, после чего их обналичивали и за минусом комиссии в размере 13-18% возвращали директорам различных предприятий, которые в свою очередь таким образом уклонялись от уплаты налогов»,— сообщил источник из правоохранительных органов, знакомый с ситуацией. По его данным, в период с 2017 года по 2019 год фигуранты дела открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, по их поручению переводили и инкассировали денежные средства, не имея при этом лицензии.

«В качестве мер предосторожности "обнальщики" использовали офис в том же здании, где располагается адвокатская контора, что в значительной степени осложнило доступ к нему со стороны силовиков, так как для проведения следственных действий необходимо было получить специальное разрешение суда»,— отметил собеседник, добавив, что представлением интересов номинальных директоров компаний, которые осуществляли уход от налогообложения, занимались юристы этой адвокатской конторы.

Адвокат «Магната» Мария Кириллова подтвердил, что в офисе «Магната» идут обыски. «С чем они связаны, мы не знаем. Знаем точно, что судебного решения на проведение обыска нет»,— рассказала она.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» принадлежит Сергею Картузу. Руководит ООО Алексей Мугуев. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1,5 млн руб., выручка от продаж – 7,3 млн руб. Господин Картуз также является совладельцем ООО «Аудиторская фирма «Магнат» (владеет долей 27, 8%), 72,2% долей принадлежит Ларисе Зиновьевой. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 3 тыс. руб., выручка от продаж составляла 860 тыс. руб.

Николай Яблонский