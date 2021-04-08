Роскомнадзор подал иск к «Первому каналу» из-за материала СМИ-иноагента без маркировки

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу подало иск к АО «Первый канал» о привлечении к ответственности за нарушение требований ведения лицензируемой деятельности (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ), свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Москвы. Представитель Роскомнадзора уточнил, что претензии к «Первому каналу» вызваны трансляцией в эфире канала материалов СМИ-иностранного агента без маркировки.

«Основанием для составления протоколов стала демонстрация 11 марта 2021 года в эфире телеканала "Первый канал" в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки»,— передает «РИА Новости» заявление Роскомнадзора.

«Первый канал» использовал в эфире программы «Время покажет» сюжет телеканала «Настоящее время» (создан «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» совместно с «Голосом Америки», также входящими в список СМИ-иноагентов), утверждает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Статья КоАП, по которой Роскомнадзор намерен привлечь «Первый канал» к ответственности, предусматривает для юрлиц предупреждение или штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Первое заседание назначено на 6 мая.

Накануне Тверской районный суд Москвы отклонил жалобу ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» на решение о штрафах за отсутствие маркировки на материалах компании. Всего компания и ее гендиректор Андрей Шарый должны будут выплатить 5,5 млн руб. Региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий назвал штрафы средством принуждения и запугивания.

Подробнее о штрафах РСЕ/РС — в материале “Ъ”.