«Радио свобода» выплатит 5,5 млн рублей

Тверской суд Москвы отклонил жалобу ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на вынесенные ранее решения о штрафах за отсутствие маркировки СМИ-иноагента на ресурсах этой медиакорпорации. Компания и ее глава Андрей Шарый оштрафованы в общей сложности на 5,5 млн руб. Роскомнадзор (РКН) заявил, что это первые вступившие в силу санкции против СМИ-иноагентов. По словам господина Шарого, штрафы подтверждаются судом каждую неделю, организация намерена продолжать их оспаривать.

Тверской районный суд Москвы оставил в силе постановления мирового судьи, который привлек к административной ответственности ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» за отсутствие на информационных ресурсах маркировки с информацией о включении Минюстом в реестр иностранных агентов (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Как сообщает на своем сайте Роскомнадзор, таким образом вступили в силу первые судебные решения о штрафах за отсутствие соответствующей пометки на сайтах медиакорпорации.

Напомним, законы об административных штрафах и уголовной ответственности в отношении признанных иноагентами НКО, политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение требований вступили в силу 1 марта 2021 года. Отметим, «Радио Свобода» существует с 1953 года и финансируется Конгрессом Соединенных Штатов Америки. В реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» внесено в 2017 году.

Теперь компании и ее генеральному директору Андрею Шарому предстоит в 60-дневный срок выплатить 5,5 млн руб. по 20 штрафным постановлениям.

На сайте Роскомнадзора уточняется, что в отношении медиакорпорации и господина Шарого сотрудники ведомства составили 390 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке. Ранее мировой суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн руб. Остальные штрафы, обжалованные ответчиком, будут также рассмотрены районным судом.

«Радио Свобода» и его региональные проекты и подразделения (телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода», «Север Реалии», «Сибирь Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Idel Реалии», «Кавказ Реалии» и «Крым Реалии») в конце 2017 года были включены в список СМИ—иностранных агентов и обязаны предупреждать об этом своих читателей. Согласно требованиям Роскомнадзора, проекты РСЕ/РС должны, в частности, размещать в начале любых своих аудио- и видеоматериалов 15-секундный звуковой фрагмент или видеотитр, сообщающий о статусе иностранного агента.

Маркировке подлежат, помимо прочего, все без исключения тексты на сайтах, сообщения и посты в социальных сетях.

«Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом»,— заявил региональный директор медиакорпорации по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий. Андрей Шарый и его коллеги намерены продолжать оспаривать штрафы: «Суд заседает пару раз в неделю и подтверждает нам новые и новые штрафы, выписанные РКН. Это длится уже не одну неделю»,— рассказал “Ъ” господин Шарый.

Мария Литвинова