Лечительная мера наказания

Жительница Петербурга Алла Ильина требует от ЕСПЧ признать, что российский суд незаконно приравнял ее к бродяге, а коронавирус — к туберкулезу, приняв год назад решение о принудительной госпитализации из-за подозрения на COVID-19. Это первая подобная жалоба в Страсбург из России и, вероятнее всего, из стран Совета Европы (СЕ), указывают эксперты. В документе адвокат международной группы «Агора» Ирина Хрунова подчеркивает: ее доверительницу «лишили свободы» по иску Роспотребнадзора, несмотря на отсутствие каких быто ни было распоряжений ведомства. Сколько таких исков было подано в российские суды ведомством, в Роспотребнадзоре комментировать отказались.

История 32-летней Аллы Ильиной год назад гремела в СМИ — ее первой в России подвергли принудительной госпитализации по иску Роспотребнадзора из-за подозрения на COVID-19. 1 февраля 2020 года петербурженка вернулась с отдыха на острове Хайнань (Китай). Через три дня у нее поднялась температура, заболело горло, а вызванный на дом врач диагностировал ОРВИ, но лекарств, по ее словам, не назначил. 5 февраля домой к ней пришли врач из поликлиники и семь сотрудников Роспотребнадзора, «все без средств защиты», «инфекционист сказал, что госпитализации не требуется», говорится в жалобе госпожи Ильиной в ЕСПЧ. В тот же день глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова вынесла постановление о госпитализации Аллы Ильиной в больницу им. С. П. Боткина «в целях недопущения распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих». 6 февраля женщину госпитализировали, откуда, как сообщал “Ъ”, она сбежала на следующий день. В жалобе в Страсбург сказано, что Аллу Ильину тогда выписал врач, сообщив «что она здорова».

Через неделю женщина платно сдала анализы на грипп и парагрипп и получила отрицательный результат. К этому времени Роспотребнадзор заметил, что пациентки Ильиной нет в Боткинской больнице, и обратился в суд с иском о госпитализации. Адвокат Виталий Черкасов тогда подчеркивал: истек инкубационный период заболевания, но 17 февраля суд в Петербурге постановил принудительно госпитализировать Аллу Ильину, чтобы исключить у нее коронавирус. Согласно решению, это было возможно «только в условиях стационара». Заседание Петроградского суда Петербурга проходило в тесном кабинете, где без средств защиты менее чем в метре друг от друга находились более двадцати человек (судья, участники, приставы, слушатели и журналисты).

Алла Ильина пыталась обжаловать решение о помещении в стационар силой (она провела там четыре дня) в апелляционном и кассационном судах, но проиграла. Во вторник госпожа Ильина обратилась в ЕСПЧ, требуя признать, что суд нарушил ее право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека). Алла Ильина сказала “Ъ”, что не рассчитывает на денежную компенсацию, но жалоба в Страсбург является для нее «принципиальной». Она уточнила, что до сих пор не переболела COVID-19, однако несколько недель назад узнала, что у нее «есть антитела» к коронавирусу.

Адвокат международной группы «Агора» Ирина Хрунова в жалобе в ЕСПЧ подчеркивает, что ее доверительницу «лишили свободы» по аналогии с лицами, имеющими психические расстройства или больными туберкулезом. В частности, защита указывает, что имело место нарушение п. 1 ст. 5 конвенции: «Законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг». В перечне инфекционных заболеваний, о котором сказано в конвенции, коронавируса нет, нет и аналогичных национальных норм для принудительной госпитализации россиян, у которых подозревается COVID-19. Отметим, что постановление №57771 о необходимости изолироваться на 14 дней всем прибывающим в Россию из-за границы глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала только через месяц после госпитализации Аллы Ильиной. К тому моменту, указывают в «Агоре», произошло еще минимум три подобных госпитализации: в Кемерово, Нижнем Новгороде и Калининграде.

На запрос “Ъ”, в том числе о количестве судебных разбирательств, где Роспотребнадзор выступал инициатором госпитализаций, в ведомстве отвечать отказались, порекомендовав «обратиться в судебные органы».

Ирина Хрунова говорит, что жалоба в ЕСПЧ в интересах Аллы Ильиной — «первая известная» не только из России, но и из всех стран СЕ. С этим согласен специальный советник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ коллегии адвокатов Pen & Paper Виталий Кулапов. К настоящему моменту ЕСПЧ рассмотрел по существу 14 жалоб из РФ на незаконное заключение под стражу «душевнобольных» и одну — на незаконное заключение под стражу «алкоголика», но ни одной — от «наркоманов», «бродяг» и «с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний». Господин Кулапов напомнил о руководстве государствам—членам СЕ, принятом в апреле прошлого года в связи с пандемией: «Перед использованием мер, связанных с заключением под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, государства должны обеспечить наличие надлежащей правовой основы для принятия этих мер».

Мария Старикова; Марина Царева, Санкт-Петербург