Боевики ИГ обезглавили 12 человек в Мозамбике

Боевики обезглавили 12 человек, предположительно иностранцев, в ходе нападения в городе Пальма в Мозамбике, сообщил представитель местной полиции Педро да Сильва. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ), сообщает Reuters. Информации о том, были ли среди убитых россияне, нет, сообщила посольство России в Мапуту.

«Их связали и обезглавили здесь»,— сказал господин да Сильва в эфире телеканала TVM, указывая на место убийства людей (цитата по Reuters). Он сказал, что похоронил их на этом же месте. Полицейский предположил, что жертвы были иностранцами, из-за их белого цвета кожи.

МВД Мозамбика сообщила российскому посольству, «что не располагают информацией о российских гражданах, погибших или пострадавших в ходе теракта», передает «РИА Новости» заявление посольства.

Нападение на Пальму произошло 24 марта, боевики удерживали город до 7 апреля. В ходе атаки погибли по меньшей мере 50 человек, несколько тысяч покинули город. Группа Total приостановила все работы на близлежащем комплексе по сжижению природного газа. По оценкам ООН, с 2017 года в ходе нападений мятежников было убито более 2,6 тыс. людей, 670 тыс. покинули места жительства.

О нападении на Пальму — в материале “Ъ” «Мозамбик борется за независимость от ИГ».