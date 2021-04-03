Total эвакуировала весь персонал с проекта с проекта в Мозамбике

Французская энергетическая группа Total полностью приостановила работы на своем комплексе по переработке и сжижению природного газа возле города Палма на севере Мозамбика и вывезла оттуда весь персонал, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Напомним, 24 исламистские боевики взяли город под контроль.

Сотрудники Total покинули расположенный в провинции Кабу-Делгаду полуостров Афунжи, где возводится комплекс в рамках проекта стоимостью в $23 млрд. Представитель Total отказался от каких-либо комментариев.

Ответственность за захват города Пальма взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Нападение на город произошло ровно через две недели после того, как США внесли местную террористическую группировку в свои санкционные списки.

Подробности — в материале “Ъ” «Мозамбик борется за независимость от ИГ».