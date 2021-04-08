Суд отказался отправлять под домашний арест зампреда Госстройнадзора Ленобласти

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в заключении под домашний арест Дмитрия Лобановского, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. О домашнем аресте ходатайствовало следствие.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Напомним, заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Ленобласти был задержан накануне прямо на рабочем месте. Он подозревается в том, что не принял никаких мер в связи с многолетним срывом застройщиком сроков возведения одного из ЖК в Ленобласти. Уголовное дело по данным фактам заведено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что суд отказался ограничивать свободу гендиректору «Петростроя», подозреваемого в нарушении законодательства о долевом строительстве.