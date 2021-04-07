Задержан чиновник Ленинградской области, отвечавший за долевое строительство

Сотрудники Следственного комитета 7 апреля задержали заместителя председателя комитета государственного строительного надзора Ленобласти Дмитрия Лобановского. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает 47news. Чиновника задержали и увезли на следственные действия прямо из рабочего кабинета. Следователи считают, что Дмитрий Лобановский не предпринял никаких мер в рамках своих полномочий для улучшения ситуации на стройке одного из жилых комплексов во Всеволожском районе Ленобласти. Из-за невмешательства застройщик продолжал продажи жилья при том, что выбивался из графика строительства на несколько лет. Уголовное дело по этому факту заведено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании врио главы деревни Горбунки Владимира Фалалеева по подозрению в мошенничестве.