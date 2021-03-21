Петербургский суд отказался ограничивать свободу гендиректору «Петростроя»

Московский районный суд Петербурга отказал следствию в избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гендиректора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова. Бизнесмен подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Суд установил, что Ипатов не нарушил никаких запретов, пытаясь выехать за пределы РФ, так как в отношении него мера пресечения не избиралась, обвинение не предъявлялось. Кроме того, суду не представилось возможным установить «существо нарушений требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, поскольку норма законодательства инкриминируемого Ипатову преступления является бланкетной»,— сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Димитрий Ипатов вину не признал.

Напомним, что бизнесмен был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь на отдых на остров Занзибар. Ранее в Петербурге были возбуждены уголовные дела о хищении средств дольщиков нескольких жилых комплексов компании «Петрострой». Застройщик сообщал, что строительство объектов продолжается.