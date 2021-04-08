ЦБ не будет изменять ценз для получения статуса квалифицированного инвестора

«Имущественный ценз» в 6 млн руб. для получения статуса квалифицированного инвестора пока пересматриваться не будет, сообщил первый заместитель Банка России (ЦБ) Сергей Швецов. Ранее Сбербанк предложил снизить сумму для квалифицированных инвесторов до 1,4 млн руб.

«Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 млн руб. мы трогать не собираемся,— сказал господин Швецов во время прямого эфира в Instagram.

По словам заместителя главы ЦБ, по сравнению с финансовыми рынками других стран российский имеет свои особенности. «У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое»,— добавил он.

По состоянию на конец февраля 2021 года количество квалифицированных инвесторов на брокерском обслуживании достигло 194,9 тыс. Брокеры отмечают рост желающих получить статус квалифицированного инвестора и оценивают, что уже сейчас отвечающих требованиям столько же, сколько и получивших. При это ЦБ обращает внимание на недобросовестные практики присвоения физическому лицу статуса квалифицированного инвестора.

Об опасениях регулятора — в материале “Ъ” «Инвесторы повышают квалификацию».