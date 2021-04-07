Инвесторы повышают квалификацию

Количество квалифицированных розничных инвесторов, по данным Банка России, только за два месяца 2021 года увеличилось почти на треть и приблизилось к 200 тыс. человек. Брокеры отмечают рост желающих получить статус квалифицированного инвестора и оценивают, что уже сейчас отвечающих требованиям столько же, сколько и получивших. Это связано в первую очередь с ожидаемым введением ограничений доступа розничных инвесторов к сложным продуктам. Между тем Банк России уже выявляет недобросовестные практики присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Количество квалифицированных инвесторов (физических лиц) на брокерском обслуживании по состоянию на конец 2020 года составляло 152,7 тыс. человек. По состоянию на конец февраля 2021 года их количество достигло 194,9 тыс. (рост на 28%). Об этом “Ъ” сообщил представитель Банка России.

Интерес к получению статуса квалифицированного инвестора связан с ограничениями, вводимыми Банком России и на уровне законодательства, в отношении операций частных инвесторов со сложными финансовыми инструментами. Неквалифицированные инвесторы получают возможность использовать ограниченный круг инструментов и расширить его смогут лишь в редких случаях. Квалифицированные инвесторы не имеют запретов на приобретение финансовых инструментов.

Согласно опросу брокерских компаний (см. “Ъ” от 7 апреля), доля розничных инвесторов с ненулевыми брокерскими счетами, которые уже получили статус квалифицированного инвестора, составляет около 5% от общего числа клиентов. По оценкам брокеров, еще столько же могут потенциально получить этот статус. На конец 2020 года открыли брокерские счета около 10 млн розничных инвесторов. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), общая доля ненулевых брокерских счетов, не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), составила 27%.

Для получения статуса квалифицированного инвестора физическое лицо должно соответствовать одному из пяти требований.

Самые распространенные два: стоимость активов не менее 6 млн руб. или объем сделок за последние четыре квартала с периодичностью не реже десяти раз в квартал и не реже одного раза в месяц на сумму не менее 6 млн руб.

Ранее Банк России обращал внимание на недобросовестные практики присвоения физическому лицу статуса квалифицированного инвестора. Как сообщил “Ъ” представитель регулятора, такие практики «окваливания» можно разделить на два типа. Первый направлен на обход нормативных актов Банка России через сотрудников финансовых организаций.

Например, сотрудник предложил клиенту для признания его квалифицированным инвестором имеющиеся средства в размере 1,5 млн руб. разместить в течение трех дней на разных счетах в разных банках.

То есть получить справку о вкладе, перевести на текущий и получить еще раз справку, потом перевести в другой банк и сделать то же самое. Таким образом, согласно справкам размер имущества инвестора составит 6 млн руб.— достаточно для признания квалифицированным. Банк России при выявлении подобных практик проводит надзорные встречи с участниками рынка, направленные на прекращение действий по искусственному «окваливанию» розничных инвесторов.

Второй тип — это незаконная деятельность с использованием подложных документов. В рамках поведенческого надзора выявлялись факты размещения не самими брокерами, а неустановленными лицами в интернете информации о платных услугах по нелегальному получению документов, свидетельствующих о соответствии гражданина требованиям, предъявляемым для получения статуса квалифицированного инвестора.

Например, предлагают «нарисовать» справку о наличии квалификационного аттестата с использованием номера аттестата другого лица.

По фактам выявления в интернете информации о незаконных действиях неустановленных лиц Банк России направляет информацию в правоохранительные органы.

Представитель Банка России сообщил, что регулятор обращает внимание граждан на незаконность таких действий, ответственность за использование подложных документов, а также на тот факт, что институт квалификации — это инструмент защиты инвесторов. «Если человек осознанно идет на искусственное "окваливание", то он добровольно лишает себя механизмов защиты»,— заявил он.

Полина Смородская