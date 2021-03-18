Начальника полиции Чечни уволили с заместителем прокурора Подмосковья

Как стало известно “Ъ”, президент Владимир Путин подписал указ №149, в соответствии с которым были освобождены от занимаемых должностей начальник полиции—замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинов и заместитель прокурора Мособласти Семен Якубов, оказавшиеся в центре громких скандалов. Одновременно почти два десятка генералов и полковников получили повышения по службе или по ротации кадров были отправлены в другие регионы.

Первым номером в указе, подписанном 18 марта, следует освобождение от должности начальника полиции МВД Чечни генерал-майора полиции Апты Алаудинова. Генерал, в разные годы работавший в прокуратуре республики, возглавлявший региональный УБОП и другие подразделения, был назначен заместителем главы МВД в 2011 году, а через год получил высшее в своей карьере звание. Однако в 2019 году, как сообщала «Новая газета», впал в немилость главы республики после того, как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Впоследствии сам генерал в видеообращении опроверг эту информацию, в очередной раз присягнув на верность главе Чечни.

Со своих постов тем же указом были сняты начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов, первый заместитель прокурора Пензенской области и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Последний, как уже сообщал “Ъ”, подал рапорт об отставке по собственному желанию на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне ОКО. Якобы через прокурора, своего земляка по Дагестану, известный бизнесмен Гавриил Юшваев, охранников которого сейчас судят за убийство одного человека и ранение еще пяти в «Москва-Сити», пытался решить некие вопросы в связи с этим расследованием.

Бывший заместитель прокурора Московской области Семен Якубов Фото: Прокуратура Московской области

В соответствии с тем же указом 18 сотрудников МВД получили повышения или в рамках ротации заняли аналогичные посты в других регионах. Начальник ГИБДД Москвы полковник Алексей Диокин возглавил управление охраны общественного порядка ГУ МВД столицы. Руководивший управлением собственной безопасности главка полковник Константин Строганов стал начальником УМВД по Северо-Восточному округу Москвы. МВД Адыгеи возглавил экс-начальник полиции Рязанской области полковник Иван Бахилов, уроженец Пензы генерал-майор Павел Гаврилов, руководивший МВД Республики Алтай, возглавил УМВД Пензенской области, а начальником УМВД Ненецкого автономного округа стал полковник Максим Кузнецов.

Назначения были произведены в центральном аппарате МВД. Так, заместителем начальника следственного департамента МВД стал генерал-майор юстиции Александр Вохмянин, ранее руководивший следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Освободившееся место занял полковник Алексей Пушкарев, возглавлявший следствие в Тверской области, а главным инспектором МВД была назначена полковник Наталья Каменкова.

Николай Сергеев