В Краснодаре 9 Мая по главной площади пройдут 30 парадных расчетов

По главной площади Краснодара 9 Мая торжественно пройдут 30 парадных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам расширенного заседания краевого оргкомитета «Победа».

Празднованию 76-й годовщины Победы вновь пройдет в условиях пандемии. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, необходимо соблюсти два условия: провести этот праздник на высоком уровне и не допустить вспышки заболевания после мероприятий.

Так как эпидситуация позволяет организовать мероприятия с ограниченным количеством зрителей, в кубанской столице в параде могут принять участие около 150 человек с соблюдением социальной дистанции. Окончательное решение о формате проведения мероприятия примут в конце апреля.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, администрация Кубани прорабатывает вопрос о возможности провести традиционный военный парад 9 мая в присутствии зрителей.

Наталья Решетняк