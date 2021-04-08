В Краснодарском крае хотят провести парад на 9 мая с присутствием ограниченного числа зрителей

Администрация Кубани прорабатывает вопрос о возможности провести традиционный военный парад 9 мая в присутствии зрителей. Эта тема обсуждалась 8 апреля на совещании краевого оргкомитета «Победа», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сообщается, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и снижением количества фиксируемых случаев заболевания, власти рассматривают возможность приглашения на парад в Краснодаре 150 человек, в Новороссийске – 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции. В первую очередь на военный парад намерены пригласить ветеранов ВОВ.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято к концу апреля. Кроме того, к этому же сроку, в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора и федерального центра, будет определен формат традиционного шествия «Бессмертный полк». В 2020 году это мероприятие впервые проходило в онлайн-формате из-за действующих коронавирусных ограничений.

Ольга Логинова