«Справедливая Россия» определила ряд кандидатов по одномандатным округам

Руководитель центрального аппарата «Справедливой России» Дмитрий Гусев назвал несколько будущих кандидатов партии в одномандатных округах. Баллотироваться от СРЗП будут известный участник телевизионных игр Анатолий Вассерман, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте Екатерина Гордон и телеведущий Глеб Пьяных. Дмитрий Гусев также пояснил, что господин Вассерман планирует избираться по Москве.

«Это только часть тех мощных сильных кандидатов с федеральной известностью, которые добились успеха без статуса депутата, но придерживаются наших целей, платформы и будут избираться по одномандатным округам»,— заявил партиец.

Кроме того, по словам партийного аппаратчика, из действующих депутатов Госдумы баллотироваться в округах собираются Валерий Гартунг, Олег Шеин, Олег Нилов, Ирина Чиркова.

“Ъ” писал, что Анатолий Вассерман может выдвинуться в Преображенском округе №205. По сведениям “Ъ”, против его кандидатуры не возражают и власти Москвы.

О других возможных кандидатах читайте в публикации “Ъ” «В Думу запускают космонавта».

Андрей Винокуров