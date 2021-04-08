В Думу запускают космонавта

Как стало известно “Ъ”, кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу Москвы может стать депутат-единоросс, космонавт Роман Романенко. Таким образом, известны уже 13 из 15 потенциальных кандидатов от власти в столичных округах. В одном из двух оставшихся, Ленинградском, намерена выдвигаться депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, против которой в 2016 году власть своих кандидатов не выставляла и, возможно, так же поступит и теперь. В том же округе будет баллотироваться сотрудница «Городских проектов» Максима Каца Анастасия Брюханова. Эксперт полагает, что уровень конкуренции в этом округе заметно повысится, если в нем захочет выдвинуться исключенная из ОНК правозащитница Марина Литвинович.

О том, что по столичному Чертановскому округу №210 в Госдуму может пойти космонавт и депутат двух созывов от «Единой России» (ЕР) Роман Романенко, “Ъ” сообщил источник, близкий к мэрии Москвы. Ранее на появление упоминаний о единороссе в районных пабликах в соцсетях обратил внимание бывший кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман, который тоже намерен баллотироваться в Госдуму по 210-му округу. «Его же фамилия звучала и в телефонных опросах ВЦИОМа по округу,— написал господин Юнеман в соцсетях.— Рискну предположить: Роман Романенко объявит об участии в праймериз ЕР в понедельник, 12 апреля,— в День космонавтики».

Роман Романенко — космонавт, Герой России и сын известного советского космонавта Юрия Романенко — впервые стал депутатом Госдумы в 2015 году, получив вакантный мандат как член региональной группы партсписка ЕР по Амурской области. На выборах в 2016 году господин Романенко вошел уже в другую региональную группу ЕР, в состав которой входили Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, и сразу получил мандат. На звонки “Ъ” Роман Романенко не ответил.

Таким образом, власть пока не определилась со своими потенциальными кандидатами лишь в двух из 15 одномандатных округов Москвы. Напомним, сейчас 13 из них в Думе представляют единороссы, в Медведковском округе №200 в 2016 году после самоотвода кандидата от ЕР победил коммунист Денис Парфенов, а Ленинградский округ №198 власти тогда «расчистили» для эсера Галины Хованской в рамках договоренностей ЕР с парламентской оппозицией. Сейчас в списке кандидатов, которым власти Москвы окажут поддержку, округ №198 пустует, и, как ранее сообщал “Ъ”, его, вероятно, снова освободят под госпожу Хованскую. С возможным кандидатом по Черемушкинскому округу №209 ясности пока нет, говорит источник “Ъ” в мэрии.

В остальных округах Москвы, как ранее сообщал “Ъ”, потенциальные кандидаты определены. В 196-м Бабушкинском округе может выдвинуться телеведущий Тимофей Баженов, в 197-м Кунцевском — телеведущий Евгений Попов, в 199-м Люблинском — также телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой (одновременно он может стать вторым номером в московском партсписке ЕР). В Медведковском округе №200 ожидается выдвижение актера Дмитрия Певцова, в Нагатинском №201 — эксперта ОНФ Светланы Разворотневой, в Новомосковском №202 — действующего депутата Дмитрия Саблина. По 203-му Орехово-Борисовскому округу, как предполагается, в Думу пойдет гендиректор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, по 204-му Перовскому — общественница Татьяна Буцкая, по 205-му Преображенскому — телеэрудит Анатолий Вассерман (скорее всего, он будет выдвинут от «Справедливой России», но власти Москвы, по словам источника “Ъ”, против его кандидатуры не возражают). Наконец, в Тушинском округе №206, видимо, выдвинется ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, в Ховринском №207 — депутат Госдумы Ирина Белых, а в Центральном №208 — многолетний депутат от этого округа Николай Гончар. Отметим, что пока об участии в праймериз ЕР из перечисленных кандидатов заявили только Петр Толстой и Евгений Попов, хотя, как выяснили «Открытые медиа», в районных газетах Москвы уже активно раскручиваются многие провластные потенциальные кандидаты.

Эксперт фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова Фото: facebook.com/bananstena

Из оппозиции предварительный список своих выдвиженцев пока обнародовала только КПРФ, но время от времени становится известно и о других возможных кандидатах. Например, 6 апреля о намерении баллотироваться в Ленинградском округе объявила экс-кандидат в Мосгордуму, сотрудница «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца Анастасия Брюханова. Напомним, госпожа Брюханова в 2019 году не была допущена к выборам в Мосгордуму, но после этого выиграла дело в Конституционном суде, который обязал законодателей изменить сроки обжалования отказов в регистрации кандидатов таким образом, чтобы они могли пройти по всем возможным инстанциям.

Правозащитник Марина Литвинович Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Политолог Екатерина Курбангалеева полагает, что выдвижение госпожи Брюхановой вряд ли серьезно повысит градус конкуренции в Ленинградском округе, но ситуация может заметно измениться, если там решит выдвигаться исключенная на днях из Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитница Марина Литвинович. В Чертановском округе, по мнению эксперта, наиболее предсказуемой выглядела бы победа действующего депутата от этого округа, единоросса Анатолия Выборного (на праймериз ЕР он заявился как кандидат по московской группе партсписка). «У нас космос сейчас, к сожалению, уже не воспринимается как безусловное достижение, и с ним сегодня связаны многие разочарования,— отмечает госпожа Курбангалеева.— Роман Юнеман яркий, у него есть своя аудитория, поэтому не факт, что хороший космонавт окажется хорошим кандидатом».

Елена Рожкова