Segezha Group пойдет за СПИК

Завод Segezha Group по выпуску 50 тыс. кубометров CLT-панелей для деревянного домостроения может заключить с правительством СПИК 2.0. Соответствующий конкурс по приказу главы Минпромторга должен пройти в середине апреля. При этом фактически компания является единственным претендентом на заключение специнвестконтракта. На сэкономленные за счет льгот деньги Segezha Group собирается построить завод по производству пеллет.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 25 февраля по заявке структуры Segezha Group «Сокол СиЭлТи» поручил провести открытый конкурсный отбор на заключение специнвестконтракта (СПИК).

В соответствующем приказе (есть в распоряжении “Ъ”) отмечается, что победитель отбора должен внедрить или разработать внедрение технологии производства плитных панелей из цельной древесины.

Подготовить конкурс и объявить о нем Минпромторг должен до 12 апреля. В рамках СПИК инвесторы могут претендовать на ряд налоговых льгот, в том числе на обнуление ставки налога на прибыль, снижение налогов на землю, имущество и транспорт.

При этом «Сокол СиЭлТи» является единственным очевидным претендентом на СПИК по технологии производства плитных панелей из цельной древесины. Компания 25 февраля первой в России запустила завод по выпуску CLT-панелей для деревянного домостроения мощностью 50 тыс. кубометров на площадке Сокольского деревообрабатывающего комбината, инвестиции — более 3 млрд руб. В июне 2019 года Минпромторг включил строительство Sokol CLT в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

По новым условиям СПИК к претендентам, которые отбираются на конкурсной основе, нет требований по минимальному объему инвестиций. Срок контракта составляет до 15 лет при инвестициях до 50 млрд руб. и до 20 лет для проектов стоимостью выше этого уровня.

При этом целью инвестпроекта обязательно должна быть разработка, трансфер или внедрение современной технологии из утвержденного правительством в начале декабря перечня.

В него вошли более 600 перспективных технологий из различных отраслей. Первые четыре конкурса на заключение СПИК по обновленной модели (2.0) Минпромторг запустил в конце прошлого года. Один из них — по технологии интегрированного производства аммиака из природного газа — инициировал крупнейший в РФ производитель удобрений «Еврохим», еще три относятся к области сельхозмашиностроения.

Как пояснил “Ъ” управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов, заявку на СПИК компания подавала в конце прошлого года. На сэкономленные за счет льгот по налогам деньги компания намерена построить завод по производству биотоплива (пеллет) и «климатически нейтральную энергоустановку».

Ольга Мордюшенко