Ростовский рэкет рассудят в Москве

Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону были задержаны и отправлены в Москву трое юристов и один из руководителей концерна «Покровский». Все они обвиняются в вымогательствах, подкупах и принуждении потерпевших к даче показаний. Предполагается, что сегодня Басманный райсуд изберет им меры пресечения.

В Москву, по данным “Ъ”, сотрудники ФСБ и СКР доставили одного из руководителей агрохолдинга Александра Глазырина, а также юристов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК), а также о подкупе или принуждении к даче показаний или отказу от них (ст. 309 УК). Накануне в офисах концерна были проведены масштабные обыски. Причем фигурантами уголовного дела также являются директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов. Однако они пока не задержаны. По некоторым данным, следствие считает, что они вымогали земельные участки у фермеров, заставляя их отказываться от дачи показаний по данным фактам. Сам концерн базируется в Ростове-на-Дону, но его агропромышленные комплексы сосредоточены в 15 районах Краснодарского края.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя обыски в «Покровском», господина Каравайко и его подчиненных подозревают в вымогательстве имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий.

«Эта история связана не только с уголовным преследованием Андрея Каковкина из "лондонского списка", которого после возвращения в Россию дважды пытались посадить по наводке "Покровского", и оба раза неудачно. Это мощный удар по рейдерству, как печальному факту из жизни российского бизнеса»,— отметил господин Титов.

По его словам, еще в 2019 году в Генеральную прокуратуру направлялись обращения сразу нескольких фермеров из разных регионов Южного федерального округа. «Все они жаловались на инициируемое руководителями концерна "Покровский" административное давление, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Еще до того предметом нашего внимания становились несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий (составом преступления в них выступала передача земельных участков якобы по заниженной цене). Заявители также называли инициаторами уголовного преследования владельцев концерна "Покровский" и утверждали, что целью была передача земель именно "Покровскому"»,— сообщил господин Титов.

В других случаях, отметил он, были попытки возбудить дела о мошенничестве против наследников владельца сельхозпредприятия (на них давили, чтобы установить контроль над бизнесом).

Доследственные проверки, инициированные руководителями «Покровского», проводились в отношении целого ряда руководителей агропредприятий Краснодарского края и Ростовской области.

Господин Титов сообщил, что просил Генпрокуратуру установить особый надзор за обоснованностью этих оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и проверок: «И вот, наконец, этот рейдерский маховик застопорился».

Сегодня Басманный райсуд изберет задержанным меры пресечения. Следствие настаивает на их арестах.

Николай Сергеев