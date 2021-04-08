Застройщик дома на улице Армавирской подал иск к мэрии Уфы

ООО Специализированный застройщик «Строительный трест Девелопмент» (входит в группу компаний «Строительный трест») подало иск к администрации Уфы о признании незаконным решения об отмене разрешения на строительство 27-этажного дома на улице Армавирской.

Мэрия отозвала разрешение в марте после того, как стройку поручил остановить глава Башкирии Радий Хабиров. На оперативном совещании в правительстве он заявил о нарушениях проекта планировки территории, согласно которому на этом участке первоначально предусматривался шестиэтажный дом. Ранее против высотки на Армавирской выступили жители соседних пятиэтажек, считающие, что строительство такого дома скажется на безопасности их домов.

27-этажный дом, согласно проектной документации, должен стать частью жилого комплекса «Вершинин», состоящего из шести многоэтажных домов. Земельный участок, на котором планировалось строительство первого дома, находится в собственности застройщика.

Влада Шипилова