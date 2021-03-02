Застройщику не дают подняться на «Вершинина»

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера заявил о необходимости приостановить еще одну точечную застройку в Уфе. Недовольство главы республики вызвало строительство 27-этажного жилого дома на улице Армавирской, который должен стать частью ЖК «Вершинин» уфимского ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент». Высотка запланирована на месте частного дома в окружении пятиэтажек. «Строительный трест девелопмент» рассчитывает найти компромисс с властями, а в противном случае намерены искать защиты в суде.

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на оперативном совещании правительства поручил главе администрации Уфы Сергею Грекову приостановить стройку 27-этажного жилого дома по Армавирской, 15а. Дом комфорт-класса на 332 квартиры общей площадью 16,8 тыс. кв. м, который планировало построить ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент» на земельном участке площадью около 2,8 тыс. кв. м, согласно проектной документации, должен стать частью жилого комплекса «Вершинин», состоящего из шести многоэтажных домов. Земельный участок, на котором планировалось строительство первого дома, находится в собственности застройщика.

По закону, отметил на совещании глава Башкирии, на данном земельном участке может быть построен дом высотой не более шести этажей. «Сергей Николаевич, это я вам передаю: останавливайте стройку. Не будет там 27 этажей. Как по закону положено, пусть строят»,— сказал он, обращаясь к сити-менеджеру Уфы. Впрочем, через несколько минут глава Башкирии поправил себя, заявив, что не может остановить стройку, и поручил заместителю руководителя своей администрации Ренату Баширову «придумать процедуры». Со своей стороны, глава пообещал «в рамках всех своих копыт, мозгов, рогов — всего, что есть», сделать так, что строить там не будут.

При этом Радий Хабиров признал, что в Уфе «остро стоит вопрос, связанный с жилищным строительством», и вспомнил скандал из-за точечной застройки на улице Руставели, которая была приостановлена по его требованию. «Скандал с Шота Руставели до сих пор кипит. Сейчас формируется другой скандал, это касается компании „Стройтрестдевелопмент“, улица Армавирская»,— сказал он. По словам господина Хабирова, два чиновника, выдавшие застройщику разрешительную документацию, были арестованы.

Разрешение на строительство спорного жилого дома на Армавирской впервые было выдано застройщику в сентябре 2020 года и.о. начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Азатом Шаяхметовым. В октябре господин Шаяхметов и его бывший начальник Рустем Тухватуллин были задержаны сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взятки от строительной компании «Восток-монтаж». В январе текущего года застройщик получил новое разрешение на строительство, которое было подписано исполняющим обязанности начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии Уфы Антоном Прокопенко.

• ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Антону Водолееву. Входит в ГК «Строительный трест». Компания зарегистрирована в июне 2020 года с уставным капиталом 50,3 млн руб. Господину Водолееву также принадлежит ООО Специализированный застройщик «Строительный трест». По данным „Ъ“, «Вершинин» — первый крупный проект застройщика в Уфе. Ранее «Строительный трест» специализировался на строительстве малоэтажного жилья в пригородах.

Против точечной застройки на Армавирской выступили жители соседних пятиэтажек, считающие, что строительство высотного дома скажется на безопасности их домов. В социальных сетях они распространили сообщение с опасениями по поводу того, что из-за строительства высотки на участке со «сложной геологией» их дома начнут разрушаться.

В пресс-службе администрации Уфы вчера сообщили, что участок под застройку был выкуплен «СТ девелопмент» у физического лица. На участке располагался частный дом. Застройщик, как пояснили в мэрии, еще не успел приступить к строительным работам.

В «СТ девелопмент» полагают, что поручение Радия Хабирова связано с активностью жителей близлежащих домов в соцсетях. «Сейчас мы ждем результатов проверки выданных разрешений и уже после нее будем принимать решение по дальнейшим действиям,— отметили в компании.— Район застраивался быстро и продолжает застраиваться, и мы — часть этой новой истории микрорайона. Не всем хочется, чтобы вид на закат закрывался новым домом, также местные жители переживают, что это создаст дополнительную нагрузку на дороги, но сейчас в Уфе нагрузка на дороги связана совершенно не только с застройками». При этом застройщик намерен отстаивать свои интересы в суде. «Разрешение было выдано на законных основаниях, и мы вложили в этот проект много сил и инвестиций. Но сначала мы, конечно, будем искать компромисс»,— добавили в «СТ девелопмент».

Радий Хабиров не в первый раз вмешивается в конфликты из-за строительства в Уфе. В сентябре 2020 года глава региона остановил строительство 34-этажного жилого дома на углу улицы Шота Руставели и проспекта Октября в Уфе, который ГК «ПСК-6» начала возводить в непосредственной близости от разрушающегося девятиэтажного дома №5. В октябре господин Хабиров поручил разобраться с жилой застройкой возле парка Гафури, где компания «Жилстройинвест» планировала построить многоэтажный дом. В настоящее время «Жилстройинвест» пытается получить разрешение на строительство через суд, а ПСК-6 взыскивает с мэрии Уфы более 750 млн руб. убытков и упущенной выгоды.

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров оценивает затраты на строительство спорного дома «СТ девелопмент» в пределах 1 млрд руб., а прибыль застройщика, в случае продажи квартир в нем — в 700–800 млн куб.

Дарья Кучеренко, Булат Баширов