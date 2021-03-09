Мэрия Уфы отозвала разрешение на строительство высотки на Армавирской

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы сегодня отозвал разрешение на строительство первого из шести многоэтажных домов ЖК «Вершинин» на улице Армавирской. «На данный момент застройщику направлено письмо об отмене разрешений на строительство, — сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе городской администрации. — Исходя из проекта планировки территории на земельном участке не предусмотрено строительство 27-этажного дома. Также при выдаче разрешений не учтено обеспеченность машиноместами, физкультурные и детские площадки размещены за пределы границ участка».

Напомним, в начале минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров поручил сити-менеджеру Уфы Сергею Грекову и заместителю своей администрации Ринату Баширову приостановить стройку 27-этажного жилого дома комфорт-класса на 332 квартиры, который планировало построить ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент». По словам господина Хабирова, на земельном участке, где застройщик запланировал строительство многоэтажки, может быть построено дом не выше шести этажей.

Ранее против строительства высотки протестовали жители соседних домов.

Олег Вахитов