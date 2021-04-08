Отца директора ФБК Ивана Жданова этапировали в СИЗО Архангельской области

Юрий Жданов, отец директора ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Ивана Жданова, этапирован из Ростовской области в СИЗО в Архангельской области. Об этом Иван Жданов сообщил на своей странице в Twitter.

«Отца этапировали из СИЗО Ростовской области в Архангельскую область»,— написал господин Жданов.

Напомним, 7 апреля Ростовский областной суд оставил Юрия Жданова под арестом до 21 мая. Господин Жданов был задержан в конце марта в отделе полиции в Ростове-на-Дону, куда его доставили после обыска в его квартире в Аксае. Правоохранители подозревают его в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Следствие по делу велось СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ранее Юрий Жданов работал чиновником в Ненецком округе в поселке Искателей. Следствие считает, что жилищная комиссия, в которую входил господин Жданов, рекомендовала главе администрации поселка выделить семье квартиру по договору социального найма. Позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам адвокатов господина Жданова, когда это выяснилось, договор соцнайма был расторгнут, семья вернула квартиру по решению суда, поэтому ущерба в деле нет.

Наталья Шинкарева