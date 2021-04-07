Суд оставил отца директора ФБК Ивана Жданова под арестом

Ростовский областной суд оставил под арестом Юрия Жданова, отца Ивана Жданова, директора ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает корреспондентка “Ъ-Юг” из зала суда.

Напомним, Юрия Жданова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Ранее он работал чиновником в Ненецком округе в поселке Искателей. По версии следствия, жилищная комиссия, в которую входил господин Жданов, рекомендовала главе администрации поселка выделить семье квартиру по договору социального найма. Позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам адвокатов господина Жданова, когда это выяснилось, договор соцнайма был расторгнут, семья вернула квартиру по решению суда, поэтому ущерба в деле нет.

Юрия Жданова задержали в конце марта в отделе полиции в Ростове-на-Дону, куда его доставили после обыска в его квартире в Аксае. Советский районный суд города отправил господина Жданова по ходатайству следователя в СИЗО до 21 мая. Сторона обвинения обосновала ходатайство об аресте тем, что подозреваемый может скрыться от следствия, убедить свидетелей изменить показания и уничтожить документы, относящиеся к делу. Защита в ходе заседания апелляционной инстанции подчеркнула, что доказательств того, что Жданов может скрыться, не предоставлено — он участвовал в следственных действиях, не имеет недвижимости за границей и пр. Также адвокат заявил, что все документы, относящиеся к делу, находятся у следователей. Сам Юрий Жданов подчеркнул, что все свидетели по делу уже допрошены, а «ехать в маленький поселок на крайний север из Аксая, чтобы уничтожать документы — это что-то из области фантастики». Защита просила назначить Юрию Жданову домашний арест или отпустить его под залог 1 млн руб.

Участвовавший в заседании суда апелляционной инстанции прокурор назвал решение об аресте законным и обоснованным и попросил оставить его в силе.

Изучив мнения сторон, Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об аресте Юрия Жданова.

Кристина Федичкина