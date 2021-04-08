Олег Сорокин попросил о приватности

В Московском райсуде по видеоконференцсвязи был допрошен бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, отбывающий срок по приговору за соучастие в похищении человека и взятку в виде услуги. Теперь он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего заместителя администрации города Владимира Привалова, коммерсантов Юрия Гришина и Сергея Муравлева. Их обвиняют в получении и посредничестве в передаче 17 млн руб. взяток от инвесторов, строивших в Нижнем Новгороде крематорий.

Сегодня процесс по делу Владимира Привалова в Московском райсуде начался с того, что бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин по видеоконференцсвязи из колонии №7 Зубово-Полянского района Мордовии попросил удалить прессу и сделать процесс закрытым на время его допроса. «Я не хочу, чтобы мои родные и близкие подвергались каким-то очередным информационным поводам...

Я свидетель, готов выполнить свой долг перед судом, этого уже достаточно. С учетом моего сегодняшнего положения не хочу доставлять лишних хлопот своему отцу и детям», – сообщил Олег Сорокин.

Присутствовавший в зале суда его адвокат Игорь Нагорный добавил, что в регионе и судах действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, кроме того, в показаниях есть моменты, касающиеся личной жизни подзащитного. «Очень важную фразу о режиме ковида сказал мой адвокат. Он регулярно ко мне приезжает, и я не хотел бы получить очередную порцию инфекции. По моему голосу слышно, что я и так болен», – добавил заключенный Сорокин (в кадре он был в медицинской маске и действительно немного сипел). В перерыве заседания по видеосвязи он пояснил “Ъ-Приволжье” свои опасения насчет того, что журналисты могут заразить его адвоката, а также поинтересовался у находящегося в клетке Владимира Привалова, вакцинируют ли их в нижегородском СИЗО. «Кто нас там прививать будет…» – посетовал в ответ арестант.

Гособвинитель Лариса Романова поддержала ходатайство Олега Сорокина о закрытом заседании, сообщив, что речь пойдет, в частности, о его личных взаимоотношениях с другими свидетелями и обвиняемыми. В итоге суд решил сделать закрытым допрос бывшего главы города.

По данным “Ъ-Приволжье”, Олег Сорокин тесно общался с ранее допрошенным коммерсантом Мамукой Лосаберидзе, который является главным свидетелем по уголовному делу Владимира Привалова и бизнесменов Юрия Гришина и Сергея Муравлева. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, инвесторы в 2012–2013 годах якобы подкупали руководство администрации Нижнего Новгорода для того, чтобы власти помогли им построить крематорий, выделили участок и отдали в управление МУП «Комбинат ритуальных услуг населению». Трое обвиняемых вину не признают, четвертый фигурант уголовного дела, бывший сити-менеджер Олег Кондрашов, еще в 2018 году с семьей уехал в США.

Мамука Лосаберидзе в своих показаниях ранее обличал Олега Кондрашова, Владимира Привалова и близких к ним коммерсантов.

Свидетель пересказал суду эмоциональные беседы с инвестором по поводу коррупции в мэрии, не поручившись за их правдивость.

Добавим, что проживающий в Штатах Олег Кондрашов ранее заявлял, что именно Олег Сорокин привел к нему Мамуку Лосаберидзе и представил как инвестора в ритуальную сферу города. Уголовное дело о взятках бывший сити-менеджер считает сфабрикованным в период острой борьбы за власть в Нижнем Новгороде, когда в июле 2015 года гордума под председательством Олега Сорокина решила уволить Олега Кондрашова, которого губернатор Валерий Шанцев рассматривал в качестве потенциального мэра Нижнего Новгорода при единоглавой модели МСУ.

Иван Сергеев