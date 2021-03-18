Процесс по делу Владимира Привалова сделали закрытым от СМИ

В Московском райсуде Нижнего Новгорода начался допрос ключевых свидетелей по делу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгороде Владимира Привалова и коммерсантов Юрия Гришина и Сергея Муравлева, обвиняемых в получении и посредничестве в передаче взятки в 17 млн руб. от инвесторов в похоронное дело. Подсудимые не признают своей вины.

В суд явился основной свидетель Мамука Лосаберидзе, бывший глава федерации регби России, ранее дававший следствию показания о передаче денег бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову и его заместителю Привалову. Суд также планирует допросить бывших сотрудников УФСБ, легализовавших записи разговоров Мамуки Лосаберидзе и Олега Кондрашова, после того, как автомобиль главы был заблокирован чоповцами на Гребном канале, а инвестор сел к чиновнику в машину выяснять отношения по деньгам и проекту строительства крематория.

Однако судья Олег Лебедев в очередной раз решил удалить журналистов с открытого судебного процесса, сославшись на действующий в райсуде приказ об антиковидном режиме.

Добавим, что внутренние распорядительные акты суда не могут отменять нормы Конституции России и Уголовно-процессуального кодекса РФ об открытости и гласности судебных заседаний. Кроме того, Нижегородский областной суд еще в сентябре прошлого года разъяснял регламент допуска в судебные заседания представителей СМИ.

Роман Кряжев