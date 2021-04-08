Глава Роспотребнадзора заявила о сложной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сложной ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза. В России третьей волны COVID-19 при соблюдении введенных ранее ограничений не будет, считает она.

«Сложная ситуация в странах Евросоюза, осложняется она и в южном полушарии. Коронавирус, очевидно, имеет сезонный характер. В этом время в северном полушарии в межсезонье идет волна острых респираторных заболеваний. А в Европе ситуация крайне нестабильная, есть высокие пики заболеваемости. Поэтому власти европейских стран вводят локдауны и ограничения, которые считают необходимыми»,— сказала госпожа Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

В России коронавирус был «на пике» в ноябре-декабре, отметила она. «У нас не будет третьей волны если мы будем также трепетно относится ко всем правилам, которые мы для себя выработали»,— считает глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также отметила, что больше всего штаммов коронавируса в Россию завезли из Турции. «В Турции заболеваемость выросла в 3-4 раза за небольшой период. Ситуация осложняется очень быстро. Негативная ситуация превалирует. Турция это страна откуда прилетает максимальное количество людей. Это безусловно. Но самое значимое количество завезенных штаммов из Турции»,— уточнила Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах страны превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей к пятнице, 9 апреля, разработать дополнительные меры защиты россиян.

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