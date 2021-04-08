В Саратовской области стоимость квадратного метра жилья для соцнужд выросла на 10,5%

При расчетах средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения используются официальные данные Росстата: средняя цена 1 кв. м общей площади типового жилого помещения на первичном рынке и вторичном рынке в субъекте РФ, средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилого помещения в регионе, индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», устанавливаемый министерством экономического развития РФ в рамках прогноза социально-экономического развития и другие данные.

Об этом говорится в ответе министерства строительства и ЖКХ Саратовской области ''Ъ-Средняя Волга'' на официальный запрос о росте цен на рынке недвижимости региона.

На второй квартал минстрой установил среднюю стоимость 1 кв. м жилья в Саратовской области в размере 35799 руб. «Министерством ведется планомерная работа по приведению данного показателя к актуальному уровню стоимости квадратного метра жилья на территории области. Так, за 2020 год данный показатель увеличился на 10,5% (на 3 983 руб.)», - уточнили в ведомстве. По мнению чиновников, это «позволяет создать конкурентную среду при реализации национальных проектов и повысить качество и объемы приобретаемого жилья».

Марина Ковалева