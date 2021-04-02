Метр не спешит за рынком

В Саратовской области утвердили стоимость квадратного метра жилой площади на второй квартал. Для областного центра она составляет 35799 руб. и для первичного, и для вторичного жилья, что, согласно информации на сайтах по продаже недвижимости, почти на 10 тыс. руб. ниже рыночной стоимости жилья. Застройщики и депутаты считают, что это не вызовет трудностей при закупке помещений для социальных нужд, однако не отрицают, что утвержденная стоимость квадратного метра не успевает за рыночной.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на второй квартал этого года. Распоряжение ведомства размещено в официальном публикаторе документов региональных органов исполнительной власти. По этой цене чиновники планируют выкупать у застройщиков жилье для социальных нужд.

Так, для строящихся жилых помещений на территории области утверждена единая стоимость квадратного метра — 35799 руб., стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке различается в зависимости от муниципального образования.

Самая высокая цена квадратного метра установлена в Саратове и ЗАТО Светлый — 35799 руб. В Энгельсском районе квадратный метр стоит 29641 руб., в Балашовском — 16,11 руб., в Балаковском — 33770 руб.

При этом, по данным портала по продаже недвижимости Domofond.ru, средняя рыночная цена жилья значительно выше. В частности, в Саратове квадратный метр жилья на вторичном рынке в среднем стоит 45 тыс. руб. за кв.м, в Энгельсе — 41,16 тыс. руб. за кв.м, в Балашове — 26,7 тыс. руб. за кв.м в Балакове, по данным агентства, рыночная цена недвижимости чуть ниже объявленной министерством — 28 тыс. руб. за кв.м.

Большинство представителей строительных компаний, работающих в Саратовской области, отказались комментировать „Ъ“ установленные министерством строительства и ЖКХ цены.

Председатель совета директоров строительной ГК «Лепта» Яков Стрельцин отметил, что цены, которые указывают агентства по продаже недвижимости — это стоимость, по которой продавцы хотели бы продать квартиры, но цена покупки, как правило, бывает ниже.

Заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам Саратовской гордумы Евгений Чернов не видит проблемы в большой разнице между рыночной и установленной областным минстроем цены на недвижимость. «Цена, которая устанавливается для региона, начала расти, и это хорошо. Примерно год или полтора назад она составляла порядка 30 тыс. руб. за кв.м. По этой цене вообще никто не хотел продавать, а если продавал, то качество оставляло желать лучшего. У строителей спрашивали: а почему квартиры такого качества, они говорили, что смета у них прозрачная, и по цене в 30 тыс. за „квадрат“ возможно только это. Такое оправдание было, и где-то их можно было понять»,— отметил господин ­Чернов.

По его словам, в прошлом году министерство строительства и ЖКХ региона устанавливало цену в 34 тыс. за кв.м. и нынешние 35,8 тыс.— это «определенный прогресс». «Возможно, цену еще необходимо поднимать, чтобы и конкуренция больше была, потому что нельзя сказать, что сейчас строители выстроились в очередь и конкурируют между собой за право продать квартиры под социальные нужды. Мы у них интересуемся, почему они не участвуют в программе переселения, и они говорят, что им проще продать жилье за деньги как коммерческие квартиры, чем ждать средства из бюджета. Но сейчас почти 36 тыс. за метр, то это уже нормально. Например, на «Авито» без отделки есть квартиры по 31 тыс. за метр, отделка — это примерно 3,5 тыс. за «квадрат», причем неплохая отделка, не самая дешевая. Вот и получается те самые 35,8 тыс. руб.»,— считает он.

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области на запрос „Ъ“ о причинах большой разницы между рыночной и установленной административно ценами на жилье пока не ответили.

Марина Ковалева