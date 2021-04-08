Администрация Байдена представила изменения в план корпоративного налогообложения

Вчера, 7 апреля, Министерство финансов США опубликовало скорректированный план реформы корпоративного налогообложения. Среди предложенных изменений, в частности, содержится положение о том, что дополнительный корпоративный налог в 15% от прибыли будет взиматься с более крупных компаний. Если раньше такой налог предлагалось начислять на прибыль от $100 млн, то теперь — от $2 млрд.

В предложениях Минфина говорится, что «каждый год около 200 американских компаний сообщают о чистой прибыли в $2 млрд и более. Из них многие платят очень низкий налог с прибыли или не платят его вообще, несмотря на то что их акционеры получают хорошие доходы с этой прибыли. Такое происходит из-за пробелов в действующем налоговом законодательстве, а также практики использования офшоров, которые позволяют купным и прибыльным корпорациям снижать налоговые отчисления, иногда даже до нуля. При этом сотрудники и рабочие таких компаний платят со своих зарплат полный налог».

В связи с этим «президент решил бороться с таким неравенством. Крупные корпорации, которые получают очень высокие прибыли и выплачивают с них доход своим акционерам, будут обязаны платить минимальный налог 15% на бухгалтерскую прибыль, если она превышает $2 млрд». По подсчетам Минфина, в случае принятия плана, такой налог будут платить не менее 45 американских корпораций, сумма поступлений в бюджет от каждой такой корпорации составит не менее $300 млн.

Представленные меры являются частью плана президента США Джозефа Байдена по оказанию помощи экономике страны в размере $2 трлн. Средства от нового пакета помощи Белый дом предлагает направить на масштабное обновление дорог, мостов и портов в объеме $621 млрд. Еще $650 млрд закладывается на повышение качества жизни (расширение доступа населения к интернету, улучшение водоснабжения и прочее), $580 млрд — на модернизацию промышленности, $400 млрд — на социальные нужды.

Подробнее о плане — в публикации “Ъ” «Президент США выступил с обращением к налогу».

Евгений Хвостик