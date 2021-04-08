Facebook тестирует сервис вопросов и ответов Hotline

Американская корпорация Facebook запустила в тестовом режиме сервис вопросов и ответов Hotline, по функционалу напоминающий смесь Clubhouse и Instagram Live. Об это сообщает Techcrunch.

В Hotline пользователи могут вести прямые эфиры и общаться с аудиторией в текстовом или аудиоформате, а сами авторы могут также включать камеру. Автор вправе указать, кто из пользователей может задавать вопросы, а кто — нет. За вопросы можно голосовать, а автор имеет возможность также подключить к эфиру пользователей, задавших вопрос. Ведущий может удалять как вопросы, так и пользователей, а после эфира может получить видео- или аудиозапись встречи. Во время тестирования в приложение можно войти через учетную запись Twitter, подтвердив профиль через СМС.

Евгений Федуненко