Роскомнадзор советует переходить на российские аналоги Zoom

Роскомнадзор рекомендует россиянам использовать отечественные аналоги сервиса Zoom, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. В марте Zoom запретил своим дистрибуторам продавать российскому госсектору доступ к сервису онлайн-конференций. Позднее Zoom сообщил, что госорганы России и компании с госучастием смогут покупать аккаунты в сервисе напрямую.

Роскомнадзор считает, что использование иностранных сервисов российскими компаниями и госорганами «всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний». «Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения»,— посоветовали в ведомстве.

Как выяснил “Ъ”, 31 марта дистрибутор решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» направил партнерам письмо, в котором говорится о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием. Гендиректор компании «Райтконф» сообщил “Ъ”, что Zoom может создать отдельный продукт для госсектора.

Подробнее о решении Zoom читайте в публикации “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».