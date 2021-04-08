Zoom разрешил госсектору России покупать аккаунты напрямую

Госорганы России и компании с госучастием могут покупать аккаунты в Zoom напрямую, сообщила компания. Ранее сервис запретил своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российскому госсектору.

«Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую»,— говорится в сообщении компании, которое поступило в “Ъ”.

Как сообщал ранее “Ъ”, дистрибутор решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» направил партнерам письмо, в котором говорится о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием. Гендиректор компании «РайтКонф» сообщил “Ъ”, что, вероятно, Zoom сделает отдельный продукт для госсектора.

Подробнее о решении Zoom — в материале “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».