В России пятый день подряд выявляют менее 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 8672 новых случая заражения коронавирусом. Это на 4,56% больше, чем днем ранее (8294). Пятый день подряд число заразившихся составило менее 9 тыс. Общее число заразившихся достигло 4 614 834 человека.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 2024 (с начала пандемии 1 041 799);

Санкт-Петербург — 695 (400 286);

Московская область — 567 (236 877);

Нижегородская область — 243 (109 534);

Ростовская область — 239 (82 761).

За сутки от COVID-19 умерли 365 человек, что на 2,41% меньше, чем днем ранее (374). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 101 845. Выздоровели 9558 человек, всего — 4 239 038.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 53 (с начала пандемии 17 082);

Санкт-Петербург — 33 (12 521);

Ростовская область — 26 (3745);

Красноярский край — 12 (3246);

Самарская область — 12 (1178).

На текущей неделе Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей к пятнице, 9 апреля, разработать дополнительные меры защиты россиян.

О борьбе с пандемией в России читайте в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».