На Кубани экспорт сельхозпродукции в 2021 году вырос на 15%

Кубанские предприятия в первом квартале 2021 года отправили на экспорт продукции на 750 млн долларов. Это на 95,7 млн долларов больше (+14,6%), чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, до конца текущего года кубанские предприятия планируют отправить на экспорт продукции на 2,7 млрд долларов. Таким образом, сейчас этот план выполнен уже почти на 30%.

«Основную долю в экспорте традиционно составляет зерно, но мы постепенно переходим от сырья к поставке готовой продукции. Кубанские продукты – признанный бренд в России, уверен, что и за границей они будут максимально востребованы», - заявил он.

По данным краевого минсельхоза, с начала 2021 года экспорт зерна на Кубани составил 553,5 млн долларов, масложировой продукции – 109,8 млн долларов, готовой – 35,9 млн долларов, мясной и молочной – 4,2 млн долларов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, предприятия Краснодарского края в 2020 году экспортировали готовой сельхозпродукции на сумму 660 млн долларов, что на 7% выше чем годом ранее. Объем несырьевого экспорта продукции АПК составил четверть от общего объема агроэкспорта региона.

Объем экспорта консервов из овощей и плодов в Краснодарском крае в 2020 году составил 19 млн долларов США, что в 4,5 раза больше, чем пять лет назад.

Краснодарский край в 2021 году планирует нарастить экспорт вина до 450 тыс. декалитров. Это на 7,1% больше, чем по итогам 2020 года.

Алексей Белянин