Объем несырьевого экспорта продукции АПК на Кубани превысил $660 млн

Предприятия края в прошлом году экспортировали готовой сельхозпродукции на сумму $660 млн, что на 7% выше чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации края. При этом объем несырьевого экспорта продукции АПК составил четверть от общего объема агроэкспорта региона. В 2019 году этот показатель был на уровне 18%.

Среди несырьевых сельхозтоваров, чаще всего поставлявшиеся за рубеж - масложировая и мясо-молочная виды готовой продукции.

«Общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции края составил более $2,7 млрд, что на $200 млн выше планового показателя. Представителями кубанского АПК перевыполнены показатели по экспорту зерна, масложировой и готовой продукции. Почти вдвое перевыполнен план по экспорту мясной и молочной продукции», – рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка.

На сегодняшний день товары и сырье кубанского производства поставляется в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Ульченко