Экспорт плодоовощных консервов из Краснодарского края достиг 19 млн долларов

Объем экспорта консервов из овощей и плодов в Краснодарском крае в 2020 году составил 19 млн долларов США, что в 4,5 раза больше, чем пять лет назад. Об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

По его словам, за год в крае произвели почти 1,5 млрд условных банок плодоовощной консервированной продукции.

«Этого более чем достаточно для регионального рынка и поставок в другие субъекты, поэтому целесообразно заниматься экспортом этой категории продукции», - сказал господин Коробка.

Он также добавил, что перспективы развития экспорта этой категории продукции власти региона видят в увеличении объема производства фруктов и овощей, которое стало возможным благодаря введению в оборот новых земель, а также мерам господдержки.

За пять лет объем поставок продукции в другие страны вырос с 4,2 тыс. тонн до 12,6 тыс. т. Основными покупателями кубанских консервов являются Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в целом, в 2020 году Краснодарский край поставил за рубеж продукцию предприятий АПК на 2,7 млрд долларов при плане в 2,5 млрд долларов. К концу 2024 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края собираются увеличить до 3,8 млрд долларов. В последние пять лет Кубань находится на третьем месте по объему поставок товаров АПК.

В прошлом году экспорт вина и шампанского их Краснодарского края составил 420 тыс. дал. в 2021 году регион планирует нарастить этот показатель до 450 тыс. декалитров.

Виктория Колганова