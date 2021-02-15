Импортные полуприцепы дали задний ход

Доля российских полуприцепов на внутреннем рынке выросла почти втрое с 2017 года, заместив в основном подержанные из Европы — их число сократилось более чем в 11 раз. По подсчетам «Росспецмаша», в 2020 году поставки российских полуприцепов выросли на 7%, до 22,8 тыс. штук. Главной причиной резкого сокращения импорта участники рынка называют рост утильсбора, особенно на подержанную технику.

Отгрузки российских полуприцепов (используются с грузовиками-тягачами) на внутренний рынок РФ в 2020 году выросли на 7%, до 22,8 тыс. штук, подсчитали в «Росспецмаше». Доля импорта сократилась на десять процентных пунктов, до 22% от общего объема рынка. В РФ было ввезено 5,8 тыс. новых полуприцепов и 645 подержанных. Объем продаж отечественных полуприцепов оказался вдвое выше, чем в 2017 году, когда доля импорта составляла 65%, причем в основном это была подержанная техника, «которая уже практически выработала свой ресурс», отмечают в «Росспецмаше».

Речь идет о зерно-, контейнеро-, нефте-, цементо- и бензовозах, самосвалах, тралах и пр. По данным «Автостата», на конец 2019 года в РФ было зарегистрировано 3,4 млн прицепов и полуприцепов.

Доля импорта полуприцепной техники планомерно росла еще с 2000-х годов, в «Росспецмаше» несколько лет назад оценивали ежегодные потери выручки российских производителей от импорта в 10 млрд руб. Загрузка мощностей в РФ, способных выпускать около 30 тыс. полуприцепов в год, не превышала 30%.

С 2018 года после просьб локальных машиностроителей по аналогии с прицепами массой более 10 тонн был введен утильсбор и на полуприцепы такой грузоподъемности. Это, по мнению «Росспецмаша», позволило переломить тренд роста поставок импортных б/у полуприцепов. Базовая ставка утильсбора на полуприцепы составляет 150 тыс. руб., для б/у техники действует повышающий коэффициент. В этом году планируется новый рост утильсбора, коэффициент может вырасти в пять раз, составив 3,2 для новых полуприцепов и 39,6 — для подержанных.

По данным заводов, которые отчитываются в «Росспецмаш-Стат», производство автомобильных полуприцепов в РФ выросло в штуках с 2018 года на 20–80% в зависимости от сегмента, число рабочих мест увеличилось на 20–30%. Помимо эффекта от введения утильсбора этому способствовало также введение льготного лизинга такой техники, отмечают в «Росспецмаше».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что потенциал для восстановления рынка до докризисного уровня 2014 года есть в обозримой перспективе и на его темпы наибольшее влияние оказывает торговля и товарооборот. На конец 2020 года в РФ было около 280 предприятий, выпускающих прицепную технику с максимальной массой более 10 тонн, говорит представитель СРО «Ассоциация "Спецавтопром"», но долю локализованных производств оценить сложно. Он указывает, что осевые агрегаты российского производства устанавливаются на незначительную часть техники, в основном на реализуемую через льготный лизинг или по госконтрактам, тогда как коммерческие клиенты выбирают импортные осевые агрегаты. Причина — отсутствие в РФ выпуска осевых агрегатов с дисковыми тормозами. Представитель СРО также отмечает, что, хотя введение утильсбора действительно в целом резко ограничило импорт б/у полуприцепов, импорт продолжается по специализированной технике, смонтированной на шасси полуприцепа.

Ольга Никитина