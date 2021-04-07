Автопоезда не тянут утильсбор

Крупные производители грузовиков и полуприцепов обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть планы по повышению утильсбора. Если для тягача сбор может вырасти на 25%, то на полуприцеп заложено повышение сразу в шесть раз, что в итоге увеличит размер сбора с одного автопоезда до 1,7 млн руб. Предыдущие подобные просьбы остались без ответа, но теперь у компаний есть шанс сдержать рост сбора хотя бы по полуприцепам, поскольку Минпромторг должен доработать соответствующий проект постановления правительства.

Ряд грузовых автоконцернов, а также производители полуприцепов обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть планы по повышению утильсбора на колесную технику (на 25%) и на полуприцепы (в шесть раз). Письмо (есть у “Ъ”) подписали грузовые Volvo Trucks, DAF, MAN и Scania, а также Schmitz Cargobull, Wielton и ООО «РКС Нутцфарцойге» (дистрибутор Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH и Rolfo S.p.A.). В обращении отмечается, что такая индексация приведет к тому, что сумма утильсбора на полнокомплектный автопоезд (тягач с полуприцепом) составит 1,7 млн руб. из-за роста ставки на седельный тягач с 850 тыс. руб. до 1,1 млн руб., а на полуприцеп — с 96 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

В пресс-службе правительства и Минпромторге “Ъ” не ответили.

Это не первое обращение производителей грузовиков в правительство по поводу роста утильсбора, предыдущие остались без внимания. Но теперь их шансы быть услышанными выглядят несколько выше. Как писал “Ъ” 31 марта, на совещании у вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко была признана необходимость скорректировать рост утильсбора для спецтехники.

Повышение сбора на полуприцепы должно происходить в два этапа. Так, в одном проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом, ставка индексируется на 25%, как и для прочей колесной техники. Затем в другом проекте постановления правительства, уже касающемся спецтехники, заложен пятикратный повышающий коэффициент для полуприцепов. Таким образом, сбор для полуприцепов растет с 96 тыс. до 120 тыс. руб., а затем до 600 тыс. руб. Средняя стоимость «хорошего» тентованного полуприцепа — 3,5 млн руб., рефрижератора — около 4 млн руб., рассказывают собеседники “Ъ” на рынке, а для бензиновоза-контейнеровоза цена может доходить до 12 млн руб. По данным Russian Automotive Market Research, средняя цена на новые грузовые автомобили в 2020 году выросла на 8,1%, до 5,9 млн руб., больше всех в стоимости (на 13%) прибавили бренды «европейской семерки», японские и корейские марки — на 12,9%, китайские — на 6,8%. Цены на российскую и белорусскую технику выросли на 5,7% и 3,1% соответственно.

В письме, как и в предыдущих обращениях, говорится о рисках дополнительных расходов для логистического бизнеса, работающего в логистике и транспортных перевозках, что может создать риски роста цен на базовые продукты питания. Расчеты и обоснование индексации утильсбора «остаются закрытыми и непрозрачными», полагают подписанты, указывая, что их не приглашали к участию в обсуждениях по предлагаемым ставкам. Это, в свою очередь, «не способствует росту доверия и демотивирует наши компании, обеспечивающие около 10 тыс. рабочих мест и миллиардные налоговые поступления, инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса в стране». Компании также напоминают, что сбор постоянно растет: «в 2018 году в среднем на 90%, в 2020 году — на 20%, а на отдельные категории — на 120%».

Производители грузовиков и полуприцепов в обращении указывают, что занимают около 40% рынка тяжелых грузовиков и «производят технику в РФ», но утильсбор им не компенсируется. По нынешним правилам промсубсидии получают те производители, которые подписали специнвестконтракт и при этом соответствуют минимальному уровню локализации. Подписанты также оспаривают высокую маржинальность продаж в сегменте комтранса, отмечая, что у производителей нет возможности не перекладывать рост утильсбора в цены. Рентабельность продаж грузовиков — 4–5%, говорят источники “Ъ”, прицепов — от 2% до 10% в зависимости от величины партии. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет данные по рентабельности продаж тягачей релевантными.

Ольга Никитина