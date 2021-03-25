Туристов оживили скидки

Старт третьей волны туристического кэшбека привел к резкому увеличению трат россиян на организованные туры: расходы почти вышли на уровень докризисного 2019 года, в один из дней даже превысив его. Этот скачок обеспечили активные бронирования пляжного отдыха в России. Продажи туров за рубеж пока ниже докризисных в полтора раза, но на доступных направления, например в случае с Турцией и Египтом, превышают показатели двухлетней давности.

За прошлую неделю (15-21 марта) траты россиян на покупку организованных туров выросли почти на 20% относительно предыдущей (8-14 марта), свидетельствуют данные «Тинькофф Индекс». Аналитики связывают этот скачок со стартом программы туристического кэшбека: по итогам первого дня акции, 18 марта, россияне потратили на туры в 4,6 раза больше средств, чем годом ранее. Относительно 2019 года увеличение в рамках одного дня составило 15%. Но на неделе сохраняется падение — 11%, тем не менее эта цифра заметно лучше показателя декабря, когда расходы россиян на организованные туры были в полтора раза ниже, чем двумя годами ранее.

Текущая волна туристического кэшбека — третья. Впервые россияне получили возможность вернуть 20% (но не более 20 тыс. руб.) за отдых в России в августе прошлого года (21-28 августа). Второй этап программы был реализован осенью (15 октября—5 декабря). В акции участвуют туроператоры, отели, санатории и пр.

Позитивную динамику подтверждают турагенты. Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что на минувшей неделе продажи туров на российские курорты были в 3,5 раза выше, чем за тот же период 2019 года. С кэшбеком при этом был сделан 61% бронирований. 52% туров в рамках акции были проданы в Сочи, 9% — в Калининградскую область, 7% — в Санкт-Петербург. Господин Малютин обращает внимание на то, что программа заметно активизирует спрос в регионах, например в Екатеринбурге, Казане, Самаре.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский называет текущий спрос на отдых в России ажиотажным: он в два раза выше значений 2019 года. Но эксперт предупреждает, что речь идет преимущественно о российском юге — Краснодарском крае, Крыме, Минеральных Водах. «Другие направления и виды туризма: детский отдых и экскурсионный туризм показывают не столь впечатляющую динамику»,— говорит он. Хотя представитель «Интуриста» Дарья Домостроева настроена позитивней, ожидая роста бронирований на немассовых направлениях, например на Алтае, Байкале и Камчатке. «В прошлом году туристы в целом стали активнее бронировать поездки по России у туроператоров, в то время как ранее предпочитали делать это самостоятельно»,— говорит она.

Несмотря на хорошую динамику по внутренним направлениям, по-прежнему сохраняются низкие темпы бронирования на зарубежные курорты.

Так, по оценкам Level.Travel, за минувшую неделю продано в полтора раза меньше туров за рубеж, чем в те же даты двумя годами ранее. «Но нужно понимать, что мы сравниваем несколько десятков открытых направлений в 2019 году с единичными зарубежными направлениями, доступными россиянам сегодня»,— замечает Дмитрий Малютин. Он приводит в пример Турцию: по этому направлению продажи на прошлой неделе были на 45% выше, чем в 2019 году.

Этот тренд подтверждает гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук: по его расчетам, продажи туров в Турцию сейчас на 10% выше, чем двумя годами ранее, а в Египет — на 70%. Хотя представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что сейчас выручка агентства от продажи зарубежных туров только на 12% ниже, чем годом ранее. Это объясняется активными продажами Турции и Египта и увеличившейся долей высокобюджетных туров. «Например, стоимость бронирования поездки на Мальдивы на майские праздники начинается от 700 тыс. руб. за двоих в отель уровня четыре звезды»,— замечает он.

Александра Мерцалова