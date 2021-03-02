За Каир во всем мире

Ограниченное число доступных направлений и грядущий низкий сезон на Занзибаре заставляют туристов активнее искать возможные альтернативы. Одной из них стал Египет: спрос на поездки в эту страну вопреки сохраняющимся ограничениям вырос в несколько раз относительно докризисного 2019 года. Впервые с 2015 года направление вошло в пятерку наиболее востребованных. Но приблизиться к значениям, достигнутым до катастрофы над Синайским полуостровом, российский турпоток в Египет пока не сможет.

За первый квартал в Египте могут отдохнуть около 100 тыс. российских туристов. Таков предварительный прогноз исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе. Относительно января—марта 2019 года, когда на туристический спрос еще не влиял COVID-19, популярность направления выросла в три раза, отмечает эксперт. Этот тезис подтверждает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, Египет впервые с 2015 года вошел в топ-5 наиболее востребованных выездных направлений, а спрос на него относительно 2019 года увеличился минимум в два раза.

В Travelata.ru называют Египет четвертым по популярности направлением после Турции, России и ОАЭ.

Спрос на турпоездки в страну, по данным сервиса, вырос в шесть раз. В Tez Tour отмечают четырехкратный рост продаж. По прогнозам компании, в летнем сезоне доля направления может достигнуть 40% от общего объема бронирований. Такой успех Египта у туристов продиктован действующими ограничениями на международное авиасообщение и пересечение границ: из массовых пляжных направлений для россиян сейчас доступны только ОАЭ, Турция, Куба, Мальдивы и Занзибар.

При этом спрос на отдых в ОАЭ ограничен сравнительно высокой стоимостью поездки, а в Турции высокий туристический сезон наступает только в мае.

Самым доступным направлением организованного отдыха в зимнем сезоне был Занзибар. Но сейчас спрос на остров, по словам госпожи Ломидзе, сократился примерно на 20% относительно января: со второй половины марта на Занзибаре начинается сезон дождей, отдых становится менее комфортным, а риск заражения малярией возрастает. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук отмечает, что продажи туров на Занзибар начали планомерно снижаться с середины февраля и сейчас недельный объем продаж на 50% ниже, чем в декабре—январе. «В качестве альтернативы туристы как раз выбирают Египет»,— поясняет он.

Несмотря на это, сворачивать полетные программы на Занзибар туроператоры пока не планируют: на фоне сохраняющегося интереса путешественников они продлены до середины мая, поясняет госпожа Ломидзе. Игорь Блинов предполагает, что падение популярности направления будет стимулировать туроператоров снижать цены.

Позитивная динамика продаж туров в Египет не станет панацеей для турбизнеса. Майя Ломидзе поясняет, что пока нет речи о возвращении к объемам 2013–2015 годов, когда страну ежегодно посещали 2,3 млн россиян. Основная причина — ограниченное авиасообщение. После того как в 2015 году в результате теракта над Синайским полуостровом потерпел крушение российский пассажирский самолет, воздушное сообщение между странами было ограничено. Позднее мораторий был снят лишь для регулярных рейсов в Каир из Москвы, в этом году добавились полеты из регионов. Рейсы на популярные курорты — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по-прежнему не выполняются. В феврале египетские власти заявили, что рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения с ними в марте. Но в Росавиации эту информацию не подтвердили.

Собеседник “Ъ” на туррынке называет текущую позицию российской стороны категоричной.

Для возобновления авиасообщения, по его словам, в аэропортах курортных зон должны появиться стерильные зоны для регистрации россиян, а египетские власти — официально признать теракт. Пока туроператоры формируют в Египет туры только на основе рейсов в Каир. Самостоятельные путешественники активно пользуются стыковочными перелетами в Шарм-эш-Шейх и Хургаду через турецкие города.

Александра Мерцалова