США могут назначить спецпредставителя для переговоров по «Северному потоку-2»

Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя для ведения переговоров о строительстве российского газопровода «Северный поток-2», сообщило издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации. Предполагается, что цель деятельности спецпредставителя — остановка проекта. Напомним, строительство газопровода завершено на 96%.

По данным издания, должность спецпредставителя по «Северному потоку-2» помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил Амосу Хокстейну, занимавшего пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы. Он пока не ответил на предложение господина Салливана, сообщила газета.

Сейчас строительство «Северного потока-2» завершено на 96%. Прокладка последнего участка газопровода ведется в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream 2 AG заявил, что газопровод регулярно подвергается провокациям со стороны иностранных гражданских и военных судов. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сказал, что рассчитывает на соблюдение норм мореплавания в районе работ.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».