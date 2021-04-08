По собственным данным, мощности «Орловского кристалла» позволяют 200 сотрудникам выпускать до 5 млн бутылок водки в месяц. Производственная мощность — чуть больше 1 млн дал в год. На момент возобновления производства (после простоя с 2009 года) в 2015-м на предприятии работали 78 человек. По данным Kartoteka.ru, АО «Орловский кристалл» зарегистрировано в 2003 году в облцентре. Директор — Заурбек Тавказахов. У компании в 2019 году была нулевая выручка, убыток — 2,6 млн руб. Среди последних брендов водки «Орловского кристалла» — «На березовых бруньках», «Полтина», «Мерная», «Мороз и солнце», Medoff.

«Орловский крислалл» сливается Простаивающий с 2017 года спиртзавод «Орловский кристалл» вновь хотят обанкротить. На этот раз заявление намерено подать местное ООО «Горизонт», принадлежащее члену совета директоров ГК «Орелстрой» (крупнейший застройщик региона) и совладельцу входящей в группу компании ОДСК Александру Рогачеву. Заявленный долг — всего около 20 млн руб. Читать далее