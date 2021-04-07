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Сезон навигации по Неве откроется 15 апреля

Старт навигации по водным путям Санкт-Петербурга для маломерных судов состоится 15 апреля. Бронирование подходов к городским причалам открыто уже сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации. С даты открытия навигационного периода будут возможны подход и стоянка к стационарным причалам, расположенным на набережной Макарова у д. 34, проспекте Обуховской обороны д. 106, Южной дороге д. 12. Одновременно откроется доступ к спускам на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. С 1 мая также начнут работать центральные причалы «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость». Все остальные причалы откроются начиная с 8 мая.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Санкт-Петербурга пока не планируют открывать маршруты водного пассажирского транспорта в 2021 году.

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