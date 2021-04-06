Смольный не планирует возвращать аквабусы

Власти Петербурга пока не планируют открывать маршруты водного пассажирского транспорта. Аквабусы перевозили пассажиров в период с 2010 по 2015 год, но сейчас, по словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, в таком виде общественного транспорта нет необходимости.

Господин Поляков пояснил, что такие перевозки нестабильны и зависят от погодных условий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». При этом в Смольном готовы оказать поддержку проектам частных водных такси.

Напомним, что ранее в комитете по транспорту анонсировали появление в 2020-2022 годах городского маршрута водного пассажирского транспорта без регулируемого тарифа.

На прошлый сезон оказала влияние пандемия. На фоне ограничений пассажиропоток на реках и каналах Петербурга в навигацию 2020 года снизился почти на 60%, до 1,13 млн человек. Период работы судоходных компаний сократился в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, позволив предприятиям зарабатывать только 141 день.