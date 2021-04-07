США снова призвали Россию освободить Навального

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила о беспокойстве властей США по поводу здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Она повторила призыв к российским властям немедленно освободить политика.

«Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья мистера Навального. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры по обеспечению его безопасности. Пока он в тюрьме, правительство России отвечает за его здоровье и благополучие»,— заявила госпожа Псаки журналистам на брифинге. Она добавила, что США считают заключение Алексея Навального политически мотивированным и требуют его немедленного освобождения.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации преступных средств. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. После прибытия в колонию оппозиционер начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья и объявил голодовку. 6 марта сторонники политика собрались у колонии в Покрове с требованиями допустить к нему личного врача. Сегодня, 7 апреля, у оппозиционера нашли две грыжи.

О состоянии здоровья оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».